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الرئيس الأمريكي يؤكد تسلم الولايات المتحدة 10 من رعاياها كانوا محتجزين في فنزويلا

12/20/2023 11:25:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 20 - 12 (كونا) –- أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء أن بلاده تسلمت 10 من رعاياها كانوا محتجزين في فنزويلا بالإضافة إلى الإفراج عن معارضين فنزويليين.
وذكرت وسائل إعلامية أمريكية بارزة من ضمنها (فوكس) أن ذلك تم بناء على صفقة عقدتها واشنطن مع كراكاس أفرجت بموجبها فنزويلا عن المواطنين الأمريكيين العشرة مقابل رجل الأعمال الكولومبي ألكس صعب وهو حليف للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وكان معتقلا من قبل واشنطن بتهمة غسيل الأموال.
وأشار بايدن في بيان نشره البيت الأبيض إلى أن 6 من الأمريكيين المفرج عنهم مصنفون من قبل الإدارة الأمريكية على أنهم "محتجزون ظلما".
وأوضح أن أحد الأشخاص ويدعى ليونارد فرانسيس مطلوب للقضاء الأمريكي وكان قد فر إلى فنزويلا "قبل أن يحكم عليه لدوره الأساسي في قضية رشوة وفساد وقحة حتى يواجه العدالة على الجرائم التي ارتكبها ضد حكومة الولايات المتحدة والشعب الامريكي".
وجدد الرئيس الأمريكي تأكيد حرص إدارته على أن "يفي النظام الفنزويلي بالتزاماته" مضيفا "لقد أعلنوا عن خريطة طريق انتخابية وافقت عليها أحزاب المعارضة لإجراء انتخابات رئاسية تنافسية في عام 2024 وهذه خطوة إيجابية ومهمة إلى الأمام واليوم يطلقون سراح عشرين سجينا سياسيا إضافة إلى خمسة أفرج عنهم سابقا".
كما شدد على مواصلة "مراقبة هذا عن كثب واتخاذ الإجراء المناسب إذا لزم الأمر" مؤكدا وقوف الولايات المتحدة إلى جانب "الديمقراطية في فنزويلا وتطلعات الشعب الفنزويلي".
وفي السياق ذكر الرئيس الأمريكي بالنشرات الصادرة عن الخارجية الأمريكية والتي تضع تحذير الأمريكيين من السفر إلى فنزويلا عند المستوى الرابع (أي لا تسافروا).
وأعاد بايدن التأكيد على أن إعادة الأمريكيين المحتجزين ظلما والفارين من العدالة على حد سواء من أولويات إدارته.
وشدد على أنه "بينما نحتفل بعودة هؤلاء الأمريكيين فإننا نواصل أيضا تركيزنا العميق على تأمين إطلاق سراح المحتجزين في غزة والأمريكيين المحتجزين ظلما في جميع أنحاء العالم بما في ذلك إيفان غيرشكوفيتش وبول ويلان المحتجزان في روسيا والأمريكيون المحتجزون في روسيا وأفغانستان وسوريا والصين" مؤكدا "أننا لن نتوقف عن العمل حتى نعيدهم جميعا إلى بيوتهم".
يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السابقة شددت عقوباتها على فنزويلا في عام 2019 على خلفية أزمة سياسية نجم عنها إعلان زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو نفسه "رئيسا مؤقتا" لفنزويلا واعتراف واشنطن به.
إلا أن إدارة الرئيس جو بايدن الحالية خففت العقوبات الأمريكية عن كراكاس في أكتوبر الماضي بموجب اتفاق يتضمن إطلاق سراح سجناء سياسيين ومواطنين أمريكيين محتجزين في فنزويلا. (النهاية)

ر س ر / ر ج



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