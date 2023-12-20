الرئيس الأمريكي يؤكد تسلم الولايات المتحدة 10 من رعاياها كانوا محتجزين في فنزويلا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 20 - 12 (كونا) –- أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء أن بلاده تسلمت 10 من رعاياها كانوا محتجزين في فنزويلا بالإضافة إلى الإفراج عن معارضين فنزويليين.
وذكرت وسائل إعلامية أمريكية بارزة من ضمنها (فوكس) أن ذلك تم بناء على صفقة عقدتها واشنطن مع كراكاس أفرجت بموجبها فنزويلا عن المواطنين الأمريكيين العشرة مقابل رجل الأعمال الكولومبي ألكس صعب وهو حليف للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وكان معتقلا من قبل واشنطن بتهمة غسيل الأموال.
وأشار بايدن في بيان نشره البيت الأبيض إلى أن 6 من الأمريكيين المفرج عنهم مصنفون من قبل الإدارة الأمريكية على أنهم "محتجزون ظلما".
وأوضح أن أحد الأشخاص ويدعى ليونارد فرانسيس مطلوب للقضاء الأمريكي وكان قد فر إلى فنزويلا "قبل أن يحكم عليه لدوره الأساسي في قضية رشوة وفساد وقحة حتى يواجه العدالة على الجرائم التي ارتكبها ضد حكومة الولايات المتحدة والشعب الامريكي".
وجدد الرئيس الأمريكي تأكيد حرص إدارته على أن "يفي النظام الفنزويلي بالتزاماته" مضيفا "لقد أعلنوا عن خريطة طريق انتخابية وافقت عليها أحزاب المعارضة لإجراء انتخابات رئاسية تنافسية في عام 2024 وهذه خطوة إيجابية ومهمة إلى الأمام واليوم يطلقون سراح عشرين سجينا سياسيا إضافة إلى خمسة أفرج عنهم سابقا".
كما شدد على مواصلة "مراقبة هذا عن كثب واتخاذ الإجراء المناسب إذا لزم الأمر" مؤكدا وقوف الولايات المتحدة إلى جانب "الديمقراطية في فنزويلا وتطلعات الشعب الفنزويلي".
وفي السياق ذكر الرئيس الأمريكي بالنشرات الصادرة عن الخارجية الأمريكية والتي تضع تحذير الأمريكيين من السفر إلى فنزويلا عند المستوى الرابع (أي لا تسافروا).
وأعاد بايدن التأكيد على أن إعادة الأمريكيين المحتجزين ظلما والفارين من العدالة على حد سواء من أولويات إدارته.
وشدد على أنه "بينما نحتفل بعودة هؤلاء الأمريكيين فإننا نواصل أيضا تركيزنا العميق على تأمين إطلاق سراح المحتجزين في غزة والأمريكيين المحتجزين ظلما في جميع أنحاء العالم بما في ذلك إيفان غيرشكوفيتش وبول ويلان المحتجزان في روسيا والأمريكيون المحتجزون في روسيا وأفغانستان وسوريا والصين" مؤكدا "أننا لن نتوقف عن العمل حتى نعيدهم جميعا إلى بيوتهم".
يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السابقة شددت عقوباتها على فنزويلا في عام 2019 على خلفية أزمة سياسية نجم عنها إعلان زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو نفسه "رئيسا مؤقتا" لفنزويلا واعتراف واشنطن به.
إلا أن إدارة الرئيس جو بايدن الحالية خففت العقوبات الأمريكية عن كراكاس في أكتوبر الماضي بموجب اتفاق يتضمن إطلاق سراح سجناء سياسيين ومواطنين أمريكيين محتجزين في فنزويلا. (النهاية)
ر س ر / ر ج
MENAFN20122023000071011013ID1107636536
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