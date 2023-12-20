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الجزائر: وفاة حارس مرمى ومساعد مدرب إثر انحراف حافلة فريق (مولودية البيض) غربي البلاد

12/20/2023 11:25:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 20 - 12 (كونا) -- أعلنت مصالح الحماية المدنية الجزائرية اليوم الأربعاء عن تسجيل حالتي وفاة وإصابة 13 شخصا في حادث انقلاب حافلة على مستوى دائرة (سوقر) بولاية تيارت غربي البلاد كانت تقل لاعبي فريق (مولودية البيض) أحد أندية دوري المحترفين في كرة القدم.
وذكرت الحماية المدنية الجزائرية في بيان أنه تم مساء اليوم تسجيل انقلاب حافلة بالطريق الولائي رقم 6 الرابط بين (السوقر) و(سي عبد الغني) بولاية تيارت غربي البلاد.
وأضافت أنه "تبين أن الأمر يتعلق بحافلة فريق مولودية البيض (الولاية تقع جنوب غربي البلاد) الذي كان متوجها إلى ولاية تيزي وزو (شرقي العاصمة) لمواجهة الفريق المحلي (شبيبة القبائل) لحساب الجولة ال11 من بطولة الدوري.
وأوضح البيان أنه تم تسجيل حالتي وفاة لكل من حارس المرمى زكريا بوزياني البالغ من العمر 25 سنة ومساعد المدرب خالد مفتاح بالإضافة إلى تسجيل 13 إصابة من بينها أربع حالات خطيرة أبرزها سائق الحافلة.
من جهته أعلن رئيس نادي مولودية البيض عبد القادر دحماني في تصريحات إعلامية عقب الحادث أن الحافلة التي كانت تقل فريقه انحرفت عن مسارها ما تسبب في انقلابها مؤكدا تسجيل حالتي الوفاة ونقل العديد من الجرحى إلى مستشفى الولاية. (النهاية)

م ر / ر ج



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