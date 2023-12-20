الجزائر: وفاة حارس مرمى ومساعد مدرب إثر انحراف حافلة فريق (مولودية البيض) غربي البلاد

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 20 - 12 (كونا) -- أعلنت مصالح الحماية المدنية الجزائرية اليوم الأربعاء عن تسجيل حالتي وفاة وإصابة 13 شخصا في حادث انقلاب حافلة على مستوى دائرة (سوقر) بولاية تيارت غربي البلاد كانت تقل لاعبي فريق (مولودية البيض) أحد أندية دوري المحترفين في كرة القدم.
وذكرت الحماية المدنية الجزائرية في بيان أنه تم مساء اليوم تسجيل انقلاب حافلة بالطريق الولائي رقم 6 الرابط بين (السوقر) و(سي عبد الغني) بولاية تيارت غربي البلاد.
وأضافت أنه "تبين أن الأمر يتعلق بحافلة فريق مولودية البيض (الولاية تقع جنوب غربي البلاد) الذي كان متوجها إلى ولاية تيزي وزو (شرقي العاصمة) لمواجهة الفريق المحلي (شبيبة القبائل) لحساب الجولة ال11 من بطولة الدوري.
وأوضح البيان أنه تم تسجيل حالتي وفاة لكل من حارس المرمى زكريا بوزياني البالغ من العمر 25 سنة ومساعد المدرب خالد مفتاح بالإضافة إلى تسجيل 13 إصابة من بينها أربع حالات خطيرة أبرزها سائق الحافلة.
من جهته أعلن رئيس نادي مولودية البيض عبد القادر دحماني في تصريحات إعلامية عقب الحادث أن الحافلة التي كانت تقل فريقه انحرفت عن مسارها ما تسبب في انقلابها مؤكدا تسجيل حالتي الوفاة ونقل العديد من الجرحى إلى مستشفى الولاية. (النهاية)
م ر / ر ج
MENAFN20122023000071011013ID1107636535
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