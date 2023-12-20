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الجمعية العامة للأمم المتحدة تؤبن سمو أمير البلاد الراحل

12/20/2023 11:25:01 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 20 - 12 (كونا) -- أبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء فقيد دولة الكويت والأمتين العربية والإسلامية سمو "أمير الحكمة والعفو والسلام" أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه.
وخلال جلسة خاصة عقدتها الجمعية العامة لتأبين المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وقف المشاركون دقيقة صمت حدادا على روحه الطاهرة مستذكرين مناقبه ومآثره.
وفي هذه المناسبة قال رئيس الجمعية دينيس فرانسيس في كلمته بمستهل الجلسة "تميز عهد الأمير الراحل بالخدمة العامة والالتزام بمبادئ الوحدة والكرامة والتضامن وكان معروفا ببراعته الدبلوماسية على المستوى الوطني والخارجي".
وذكر فرانسيس أن الأمير الراحل طيب الله ثراه "كان يحظى باحترام كبير باعتباره موحدا" واستشهد بقيادته الحكيمة للبلاد نحو التقدم ومحافظته على تقاليدها في التعددية.
ولفت إلى أن انتخاب دولة الكويت لعضوية مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة هو رمز لرؤية الأمير الراحل طيب الله ثراه لعالم أكثر سلاما مؤكدا أن تلك الرؤية "ستكون مفيدة في إيجاد حل دائم للأزمة في غزة".
ودعا رئيس الجمعية العامة الأعضاء إلى تكريم إرث سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه.
من جانبه قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في كلمته "اليوم يجمعنا الحزن على وفاة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الراحل وأود أن أتقدم بخالص التعازي لأسرة سموه ولحكومة وشعب الكويت".
واستذكر غوتيريش مناقب سمو الأمير الراحل طيب الله ثراه بقوله "كرس الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حياته لشعب الكويت وعلى مدى ما يقرب من ستة عقود - على الصعيدين المحلي والعالمي - خدم على أعلى المستويات الحكومية عبر مجموعة متنوعة من المناصب الوزارية".
وأضاف "وبعيدا عن حدود الكويت كان سموه رجل دولة محترما فقد كان مناصرا حازما للدبلوماسية الوقائية - وهو النهج الذي ساعد في تحديد دور الكويت بجميع أنحاء منطقة الخليج وحول العالم".
وتابع الأمين العام بقوله عن المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح "لقد كان صوتا ثابتا للاستقرار الإقليمي والعالمي والسلام والتعددية - وهي القيم والأهداف ذاتها التي تبث الحياة في هذه القاعة".
ولفت إلى أن سمو الأمير الراحل طيب الله ثراه "كان إنسانيا كريما حيث ساعد في تخفيف المعاناة الإنسانية وحشد الدعم لملايين الأشخاص المحتاجين في جميع أنحاء المنطقة والعالم ويظل التزامه الشخصي بالحلول الجماعية لتحقيق السلام مصدر إلهام".
وذكر غوتيريش "بينما نكرم ذكرى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح دعونا نتذكر أيضا التزاماتنا - في هذه القاعة وفي المجتمعات حول العالم - تجاه المبادئ التي دافع عنها".
واستشهد بمبادئ سمو الأمير الراحل داعيا إلى "التحلي بالحكمة في قراراتنا وتصرفاتنا وندرك تأثيرها على العالم من حولنا وعلى الأجيال القادمة بالإضافة إلى أن نتسامح مع بعضنا البعض ونتقبل اختلافاتنا ونتفهم وجهات نظر بعضنا البعض ونحترم قيمة كل شخص".
وأعرب الأمين العام عن أطيب تمنياته لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم.
وفي ختام كلمته أكد الأمين العام أمام الجمعية العامة أن الأمم المتحدة ستواصل شراكتها القوية وصداقتها مع دولة الكويت "بينما نعمل على بناء عالم أفضل وأكثر سلاما وتسامحا لجميع الناس".
بدوره قال مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي في كلمته "لقد فقدت دولة الكويت والأمتان العربية والإسلامية العابد الزاهد الحاكم العادل ذا التواضع والتراحم رحم الله قائدنا وحبيبنا ووالدنا حضرة صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح".
وأضاف السفير البناي أن "صفحات التاريخ ستذكر بأن الكويت والعالم أجمع فقد أميرا آثر بنفسه على راحة شعبه ورفاهه وآثر بملذات الدنيا ليغنم بالآخرة فرحم الله من أحب شعبه وأوفى لهم فبادلوه الحب والوفاء".
وتابع "إن الكلمات لن تعبر عما في قلوبنا والدموع لن تغسل الحزن والشجن ولكننا نصبر أنفسنا عندما نستعرض مسيرة حياة سموه الزاخرة والتي سيخلد التاريخ مناقبها ومآثرها المليئة بالعطاء في تنمية دولة الكويت ونهضتها وازدهارها والحفاظ على أمنها واستقرارها وصون وحدتها الوطنية ولحمة أبنائها قاطبة".
وذكر البناي أن "دولة الكويت والأمتين العربية والإسلامية ترثي سموه رحمه الله وتقول له كريما كنت عزيزا عشت قويا سرت بلادا أنرت وحين رحلت قلوب فطرت فأنت الذي إذا غبت حضرت".
وأكد السفير الكويتي أن "سمو الأمير الراحل كان وما زال وسيظل حاضرا في ضمائرنا ووجداننا فسيبقى نواف الخير والعطاء والرحمة والتسامح خالدا في قلوب شعب تباكى على رحيله وتسابق إلى تشييعه فالتاريخ يكرم ويبجل من أفنى حياته لخدمة الناس".
وأعرب البناي عن تقديره للأشقاء والأصدقاء بقوله "لقد غمرتمونا بمشاعركم الصادقة ومشاركتكم عزائنا وحزننا فإن المصاب واحد وإن التفافكم حولنا يؤكد على أن فقيدنا هو فقيدكم فلقد فقد العالم رجلا جسد أسمى معاني الإنسانية والرحمة قبل أن يفقد العالم حاكما".
وختم مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي كلمته بالقول "وإذ نؤبن سموه رحمه الله فإننا نبارك لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه تأديته اليمين الدستورية أمام السلطة التشريعية والتنفيذية في بيت الشعب".
ولفت البناي إلى أنه "في مثل هذه الحالات يتجلى شموخ الدستور المحكم لدولة الكويت ومن أرسى قواعده وآلياته من الآباء المؤسسين قبل ستة عقود من الزمن والتي نظمت انتقال السلطة بأجمل وأحكم أشكالها".
وأضاف "نتضرع إلى الباري عز وجل أن يوفق أمير بلادنا حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وأن يهيء له سبل التوفيق والنجاح لمواصلة مسيرة الخير والنماء والإسهام في قيادة بلدنا العزيز إلى ما نصبو إليه من رفعة". (النهاية)

ع س ت / ر ج



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