موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأربعاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - أمر أميري يصدر بقبول استقالة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء وتكليف كل منهم بتصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة.

نيويورك - الجمعية العامة للأمم المتحدة تؤبن فقيد دولة الكويت والأمتين العربية والإسلامية سمو "أمير الحكمة والعفو والسلام" أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه.

رام الله - السلطات الفلسطينية في غزة تفيد بارتفاع إجمالي ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 75 يوما إلى 20 ألف شهيد وأكثر من 52 ألف جريح فضلا عن ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 1700 مجزرة راح ضحيتها 26700 شخص بين شهيد ومفقود.

رام الله - ثمانية فلسطينيين يستشهدون و110 آخرون يصابون في سلسلة غارات عنيفة شنها الاحتلال الإسرائيلي على محيط مستشفى الكويت التخصصي بمدنية رفح جنوب قطاع غزة.

الجزائر - مصالح الحماية المدنية الجزائرية تعلن عن تسجيل حالتي وفاة وإصابة 13 شخصا في حادث انقلاب حافلة على مستوى دائرة (سوقر) بولاية تيارت غربي البلاد كانت تقل لاعبي فريق (مولودية البيض) أحد أندية دوري المحترفين في كرة القدم.

واشنطن - الرئيس الأمريكي جو بايدن يؤكد أن بلاده تسلمت 10 من رعاياها كانوا محتجزين في فنزويلا بالإضافة إلى الإفراج عن معارضين فنزويليين. (النهاية) ر ج