موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأربعاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - أمر أميري يصدر بقبول استقالة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء وتكليف كل منهم بتصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة.
نيويورك - الجمعية العامة للأمم المتحدة تؤبن فقيد دولة الكويت والأمتين العربية والإسلامية سمو "أمير الحكمة والعفو والسلام" أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه.
رام الله - السلطات الفلسطينية في غزة تفيد بارتفاع إجمالي ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 75 يوما إلى 20 ألف شهيد وأكثر من 52 ألف جريح فضلا عن ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 1700 مجزرة راح ضحيتها 26700 شخص بين شهيد ومفقود.
رام الله - ثمانية فلسطينيين يستشهدون و110 آخرون يصابون في سلسلة غارات عنيفة شنها الاحتلال الإسرائيلي على محيط مستشفى الكويت التخصصي بمدنية رفح جنوب قطاع غزة.
الجزائر - مصالح الحماية المدنية الجزائرية تعلن عن تسجيل حالتي وفاة وإصابة 13 شخصا في حادث انقلاب حافلة على مستوى دائرة (سوقر) بولاية تيارت غربي البلاد كانت تقل لاعبي فريق (مولودية البيض) أحد أندية دوري المحترفين في كرة القدم.
واشنطن - الرئيس الأمريكي جو بايدن يؤكد أن بلاده تسلمت 10 من رعاياها كانوا محتجزين في فنزويلا بالإضافة إلى الإفراج عن معارضين فنزويليين. (النهاية) ر ج
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