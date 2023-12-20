خسارة مؤشرات الأسهم الأميركية 800 نقطة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 21 كانون الأول (بترا)- انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية الليلة الماضية، 808 نقاط، متراجعة عن الصعود الذي أدى لارتفاع المؤشرات إلى مستويات قياسية.
وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي أمس الأربعاء 475 نقطة ليتراجع 37082 نقطة، كما انخفض مؤشر (نازداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 225 نقطة ليصل إلى 14777 نقطة، وانخفض مؤشر (S&P500) 70 نقطة ليصل إلى 4698 نقطة، وانخفض مؤشر (رسل 2000)، أيضا، وهو مؤشر الشركات لرؤوس الأموال الصغيرة، 38 نقطة ليصل إلى 1982 نقطةـ
واستقر سعر النفط الخام الأميركي (وست تكساس) عند 73 دولارا للبرميل الواحد.
-- (بترا)
م د/ف ج
21/12/2023 06:35:34
MENAFN20122023000117011021ID1107636531
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