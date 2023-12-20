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خسارة مؤشرات الأسهم الأميركية 800 نقطة

12/20/2023 11:24:50 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 21 كانون الأول (بترا)- انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية الليلة الماضية، 808 نقاط، متراجعة عن الصعود الذي أدى لارتفاع المؤشرات إلى مستويات قياسية.
وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي أمس الأربعاء 475 نقطة ليتراجع 37082 نقطة، كما انخفض مؤشر (نازداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 225 نقطة ليصل إلى 14777 نقطة، وانخفض مؤشر (S&P500) 70 نقطة ليصل إلى 4698 نقطة، وانخفض مؤشر (رسل 2000)، أيضا، وهو مؤشر الشركات لرؤوس الأموال الصغيرة، 38 نقطة ليصل إلى 1982 نقطةـ
واستقر سعر النفط الخام الأميركي (وست تكساس) عند 73 دولارا للبرميل الواحد.
-- (بترا)
م د/ف ج
21/12/2023 06:35:34

MENAFN20122023000117011021ID1107636531

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