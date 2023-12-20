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غوتيريس يطالب بتنفيذ عمليات إنسانية واسعة النطاق في غزة

12/20/2023 11:24:50 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 21 كانون الأول (بترا)- طالب أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس بإعادة تهيئة الظروف التي تسمح بتنفيذ عمليات إنسانية واسعة النطاق في قطاع غزة فورا.
وقال غوتيريس في منشور له على منصة (اكس) "إن القتال العنيف، ونقص الكهرباء، ومحدودية الوقود، وتعطل الاتصالات السلكية واللاسلكية يقيد بشدة جهود الأمم المتحدة المتضافرة لتقديم المساعدات المنقذة للحياة للناس في غزة".
من جانبها، طالبت المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، من الرئيس الأميركي بايدين التدخل لوقف "المذبحة الحمقاء" للمدنيين الأبرياء في غزة.
وقالت ألبانيز في منشور لها على منصة (اكس) إن "كل يوم إضافي لا يتحرك فيه المجتمع الدولي لوقف حملة الإبادة الإسرائيلية، هو مسمار آخر في نعش الإنسانية والنظام الدولي القائم على القانون".
-- (بترا)
م د/ف ج
21/12/2023 06:32:24

MENAFN20122023000117011021ID1107636529

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