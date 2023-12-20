غوتيريس يطالب بتنفيذ عمليات إنسانية واسعة النطاق في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 21 كانون الأول (بترا)- طالب أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس بإعادة تهيئة الظروف التي تسمح بتنفيذ عمليات إنسانية واسعة النطاق في قطاع غزة فورا.
وقال غوتيريس في منشور له على منصة (اكس) "إن القتال العنيف، ونقص الكهرباء، ومحدودية الوقود، وتعطل الاتصالات السلكية واللاسلكية يقيد بشدة جهود الأمم المتحدة المتضافرة لتقديم المساعدات المنقذة للحياة للناس في غزة".
من جانبها، طالبت المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، من الرئيس الأميركي بايدين التدخل لوقف "المذبحة الحمقاء" للمدنيين الأبرياء في غزة.
وقالت ألبانيز في منشور لها على منصة (اكس) إن "كل يوم إضافي لا يتحرك فيه المجتمع الدولي لوقف حملة الإبادة الإسرائيلية، هو مسمار آخر في نعش الإنسانية والنظام الدولي القائم على القانون".
-- (بترا)
م د/ف ج
21/12/2023 06:32:24
MENAFN20122023000117011021ID1107636529
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