الأمم المتحدة: قوات الاحتلال الإسرائيلي تطالب بإخلاء السكان من خانيونس

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 21 كانون الأول (بترا)- قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي "خصص منطقة جديدة تغطي حوالي 20 بالمئة من وسط وجنوب مدينة خانيونس للإخلاء الفوري".

وأضاف المكتب في تقريره اليومي إن الاحتلال حدد المنطقة في خريطة إلكترونية منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي يوم أمس، والتي كانت قبل السابع من تشرين الاول "موطنًا لحوالي 111542 شخصًا، وتضم عددا من مركز الإيواء استوعبت نحو 141451 نازحاً، غالبيتهم العظمى نزحوا سابقاً من الشمال".

وأفاد المكتب بأن تعليمات الاحتلال المصاحبة للخريطة "تدعو السكان إلى الانتقال فورًا للملاجئ جنوب خانيونس، وتحديدًا في أحياء الشابورة وتل السلطان والزهور في محافظة رفح المكتظة أصلا".

وفي السابق، قالت الأمم المتحدة إن الوصول إلى هذه المعلومات والخرائط الإلكترونية "تتعرض للإعاقة بسبب الانقطاعات المتكررة في الاتصالات ونقص الكهرباء".

وشدد المكتب في تقريره اليومي على "إن نطاق النزوح الناتج عن أمر الإخلاء غير واضح".

وبشأن عدد النازحين، وبين المكتب أن الحصول على رقم دقيق للعدد الإجمالي للنازحين أمرصعب، ومشيرا إلى أن وكالة (الأونروا)، قدرت حوالي 1.9 مليون شخص في غزة، أو (85 بالمئة) من السكان هم نازحون".

-- (بترا)

م د/ف ج

21/12/2023 06:30:11

