أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق اليوم وكتلة باردة الجمعة والسبت

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 كانون الأول (بترا)- تكون الأجواء اليوم الخميس، باردة نسبيا في أغلب مناطق المملكة ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، وتسود رياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة في شرق المملكة.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في شرق المملكة، واحتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الليل بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الشمالية، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا مطريا.

وتتأثر المملكة يوم غدٍ الجمعة، تدريجياً بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لامتداد منخفض جوي حيث تنخفض درجات الحرارة قليلاً وتزداد نسبة الرطوبة في الجو، وتكون الأجواء باردة نسبياً في معظم المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة ويتوقع هطول زخات من المطر في ساعات الصباح في أجزاء من شمال المملكة.

ومع ساعات المساء والليل تتحول الأجواء إلى باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة، وتهطل -بإذن الله- زخات من المطر في شمال المملكة تمتد في ساعات الليل إلى أجزاء من المناطق الوسطى، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تتجاوز سرعتها (50كم/ساعة) ومثيرة للغبار في المناطق الصحراوية.

كما توالي درجات الحرارة انخفاضها السبت، لتسجل أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بقليل، حيث تسود أجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة في أغلب المناطق، مع هطول الأمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من شمال شرق المملكة، يحتمل أن تكون الهطولات في شمال المملكة غزيرة أحياناً، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تتجاوز سرعتها (60كم/ساعة) تثير الغبار في المناطق الصحراوية، ومع ساعات الليل تزداد برودة الطقس، وتنحصر فرصة هطول المطر في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية من المملكة، وتتحول الرياح إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

وتكون الاجواء الأحد، باردة في أغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ويتوقع هطول زخات من المطر في شمال ووسط المملكة تضعف تدريجيا في ساعات بعد الظهر، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 16 - 6 درجات مئوية، وفي غرب عمان 14 - 4، وفي المرتفعات الشمالية 13 - 5 وفي مرتفعات الشراة 15 - 4 وفي مناطق البادية 18 - 6 وفي مناطق السهول 17 - 6, وفي الأغوار الشمالية 24 - 11، وفي الأغوار الجنوبية 26 - 15، وفي البحر الميت 25 - 14، وفي خليج العقبة 24 - 14 درجة مئوية.

-- (بترا)

م ح/ف ج

21/12/2023 06:23:15

