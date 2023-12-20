291 مليون دولار لفيلم The Hunger Games: The Ballad Of Songbirds عالميا

MENAFN - Youm7) وصلت إيرادات فيلم The Hunger Games: The Ballad of Songbirds إلى 291 مليونًا و 143 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 17 نوفمبر الماضى، العمل من إنتاج شركة Lions Gate Films، ووصلت مدته إلى ساعتين و37 دقيقة.

وانقسمت إيرادات العمل بين 146 مليونا و173 دولارا بشباك التذاكر الأمريكي، و144 مليونًا و970 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى.

يركز "The Ballad of Songbirds and Snakes" على كوريولانوس سنو، وهو صبي طموح، والذى أصبح في النهاية الزعيم المستبد لبلد بانيم البائس، وهو من إخراج فرانسيس لورانس، ومن بطولة توم بليث، راشيل زيجلر، هانتر شيفر، جيسن شوارتزمن وبيتر دينكلاج.

الجزء الأول من الفيلم من تأليف وإخراج جارى روس، ومن بطولة جنيفر لورنس وجوش هتشرسون وليام هيمسورث وويلو شيلد واليزابيث بانك وويس بينتلى وستانلى لوتسى.







