وائل جسار يستأنف نشاطاته الفنية ويحيى 3 حفلات بمصر فى رأس السنة

MENAFN - Youm7) بعد فترة توقف واعتذارات يعود المطرب اللبنانيوائل جسارإلى استئناف نشاطه الفنى مرة أخرى، حيثيحيى 3 حفلات خلال موسم رأس السنة الميلادية داخل بعض الفنادق على كورنيش النيل.

وكان جسار قد أعتذر عن أكثر من 3 حفلات خلال الفترة الماضية تضامنا مع أحداث فلسطين والهجوم الغاشم الذى يشنه المحتل على الأبرياء والأطفال العزل فى غزة.

يذكر أن الفنان الكبير

وائل جسار

وجه التحية لمصر وشعبها، موضحا أنه تربى على

الأعمال الفنية

المصرية، وارتبط بالدولة وشعبها منذ الصغر، وأضاف وائل جسار خلال مداخلة مع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة CBC،

أنه يعبر عن حبه لمصر باستمرار، قائلاً: "أنا أعشق مصر منذ طفولتي، وأعشق الشعب المصري، وتربيت على المسلسلات والأفلام المصرية والأغاني المصرية لكل النجوم العمالقة المصريين، حبي لمصر وشعبها كبير ومش كلام بقوله في الهواء، أنا عاشق لأرض مصر".