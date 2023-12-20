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وائل جسار يستأنف نشاطاته الفنية ويحيى 3 حفلات بمصر فى رأس السنة

12/20/2023 11:24:41 PM
(MENAFN- Youm7) بعد فترة توقف واعتذارات يعود المطرب اللبناني
وائل جسار
إلى استئناف نشاطه الفنى مرة أخرى، حيث
يحيى 3 حفلات خلال موسم رأس السنة الميلادية داخل بعض الفنادق على كورنيش النيل.

وكان جسار قد أعتذر عن أكثر من 3 حفلات خلال الفترة الماضية تضامنا مع أحداث فلسطين والهجوم الغاشم الذى يشنه المحتل على الأبرياء والأطفال العزل فى غزة.

يذكر أن الفنان الكبير
وائل جسار
وجه التحية لمصر وشعبها، موضحا أنه تربى على
الأعمال الفنية
المصرية، وارتبط بالدولة وشعبها منذ الصغر، وأضاف وائل جسار خلال مداخلة مع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة CBC،
أنه يعبر عن حبه لمصر باستمرار، قائلاً: "أنا أعشق مصر منذ طفولتي، وأعشق الشعب المصري، وتربيت على المسلسلات والأفلام المصرية والأغاني المصرية لكل النجوم العمالقة المصريين، حبي لمصر وشعبها كبير ومش كلام بقوله في الهواء، أنا عاشق لأرض مصر".







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