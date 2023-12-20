صناع فيلم أبو نسب لمحمد إمام يحتفلون بالعرض الخاص اليوم

MENAFN - Youm7) يحتفل صناع فيلم 'أبو نسب" بطولة محمد إمام، اليوم الخميس بالعرض الخاص للعمل بحضور أبطاله في أحد سينمات مدينة 6 أكتوبر.

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ماجد الكدوانى، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومجموعة من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام، وتدور الأحداث

في إطار اجتماعي كوميدي، حول محمد إمام الذي يلعب دور طبيب أطفال ويعيش قصة حب مع ياسمين صبري التي تجسد شخصية لايف كوتش.

ويجمع

فيلم "أبو نسب" محمد إمام وياسمين صبرى للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 بمشاركة حمدى الميرغنى، أحمد فتحى، محمد سلام، بيومى فؤاد وإخراج معتز التونى، و"ليلة هنا وسرور" عام 2018 بمشاركة فاروق الفيشاوى، محمد عبد الرحمن توتا، محمد سلام، وحقق الفيلمين نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

وفى سياق آخر انتهى محمد إمام مؤخراً من تصوير مشاهد فيلمه الجديد "اللعب مع العيال" والذى يشارك في بطولته أسماء جلال، باسم سمرة، بيومي فؤاد، ويزو، مصطفى غريب، ومحمود السيسي، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة، ويجسد إمام في أحداثه شخصية مدرس تاريخ، كما يستعد لفيلم "شمس الزناتى".