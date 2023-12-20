جوا أتوبيس أو على كنبة.. 4 أبراج تستطيع النوم في أي مكان مهما كانت الظروف

(MENAFN
- Youm7)
يسترخى بعض الأشخاص بغرف نومهم التي يشعرون فيها بالخصوصية والراحة، لذلك لا يستطيعون النوم في أي مكان آخر، لكن بعض الأشخاص يمكنهم النوم في أي مكان طالما يشعرون بالنعاس، وهؤلاء يعتقد أنهم ينتمون لبعض الأبراج التي نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع " pinkvilla".
أبراج تستطيع النوم في أي مكان برج الثور
يحب مولود برج الثور الراحة والاسترخاء، حتى أنه يمكنه أن ينام في أي مكان سواء كانت أريكة مريحة أو رقعة من العشب، وذلك لأنه يعطى الأولوية لراحته ويقدر قيمة القيلولة حيث تساعده على تجديد نشاطه .
رجل نائم برج السرطان
يقدّر برج السرطان الراحة لذلك يحرص بالحصول على قيلولة عندما تتاح الفرصة له، حيث يفضل النوم على سرير مريح مع إضاءة خافتة وصمت مطلق، ولكنه مع ذلك يمكنه أن ينام في أي مكان مهما كانت الظروف المحيطة به.
فتاة نائمة برج الميزان
يستطيع مولود برج الميزان أن يحقق التوازن في كل شيء، كما يتمتع بمستوى عالى من الذكاء العاطفي، كما يقدر قيمة القيلولة ويحرص على الحصول عليها طالما احتاج لها خاصة بعد تعرضه ليوم طويل مرهق، لذلك يستطيع النوم في أماكن غير تقليدية.
فتاة تحصل على قيلولة برج الحوت
يتسم مولود برج الحوت بخياله الواسع وقدرته على النوم في أي وقت بسهولة، لذلك يستطيع الحصول على قيلولة سريعة في أي مكان حتى يستعيد عافيته وطاقته من جديد، لذلك يستطيع النوم في أي مكان مهما كانت الظروف المحيطة به.
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