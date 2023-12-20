جوا أتوبيس أو على كنبة.. 4 أبراج تستطيع النوم في أي مكان مهما كانت الظروف

يسترخى بعض الأشخاص بغرف نومهم التي يشعرون فيها بالخصوصية والراحة، لذلك لا يستطيعون النوم في أي مكان آخر، لكن بعض الأشخاص يمكنهم النوم في أي مكان طالما يشعرون بالنعاس، وهؤلاء يعتقد أنهم ينتمون لبعض الأبراج التي نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع " pinkvilla".

أبراج تستطيع النوم في أي مكان برج الثور

يحب مولود برج الثور الراحة والاسترخاء، حتى أنه يمكنه أن ينام في أي مكان سواء كانت أريكة مريحة أو رقعة من العشب، وذلك لأنه يعطى الأولوية لراحته ويقدر قيمة القيلولة حيث تساعده على تجديد نشاطه .

رجل نائم برج السرطان

يقدّر برج السرطان الراحة لذلك يحرص بالحصول على قيلولة عندما تتاح الفرصة له، حيث يفضل النوم على سرير مريح مع إضاءة خافتة وصمت مطلق، ولكنه مع ذلك يمكنه أن ينام في أي مكان مهما كانت الظروف المحيطة به.

فتاة نائمة برج الميزان

يستطيع مولود برج الميزان أن يحقق التوازن في كل شيء، كما يتمتع بمستوى عالى من الذكاء العاطفي، كما يقدر قيمة القيلولة ويحرص على الحصول عليها طالما احتاج لها خاصة بعد تعرضه ليوم طويل مرهق، لذلك يستطيع النوم في أماكن غير تقليدية.

فتاة تحصل على قيلولة برج الحوت

يتسم مولود برج الحوت بخياله الواسع وقدرته على النوم في أي وقت بسهولة، لذلك يستطيع الحصول على قيلولة سريعة في أي مكان حتى يستعيد عافيته وطاقته من جديد، لذلك يستطيع النوم في أي مكان مهما كانت الظروف المحيطة به.