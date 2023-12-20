وصفات طبيعية لتطويل الرموش خطواتها بسيطة.. مش هتحتاجى لماسكارا

ترغب كل امرأة فى الحصول على رموش طويلة وقوية، لذلك تستخدم أحياناً الرموش الاصطناعية حتى تظهر بإطلالة مميزة وجذابة، ولكن يمكن استبدالها باتباع وصفات طبيعية لتطويل الرموش والتي تعتمد على خطوات بسيطة، نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "stylecraze".





وصفات طبيعية لتطويل الرموشوصفةزيت جوز الهند لتطويل الرموش

يساعد زيت جوز الهند على العناية بالشعر ويعمل على ترطيبه، وكذلك يفعل مع الرموش حيث يعالج الرموش الرقيقة والتالفة ويساعد في إعادة نموها، ولكن يحذر من ترك طبقة زيتية على الرموش حتى لا يثقلها، وينصح بتحضير ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند البارد ومجموعة من قطع القطن، ثم تنظيف الرموش بالماء والصابون المعتدل وقبل تجفيفها، يجب غمس قطعة من القطن في زيت جوز الهند، ثم وضعها على طول خطوط الرموش العلوية والسفلية، مع تجنب دخول الزيت إلى العينين، وترك الزيت طوال الليل، ثم غسل العينين في صباح اليوم التالي.

تطويل الرموش بطرق بسيطة





وصفة زبدة الشيا لتطويل الرموش

تحتوى زبدة الشيا على نسبة عالية من فيتامين C و مضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات، حيث تساعد في الحفاظ على سمك الرموش وتعزيز نموها، وذلك من خلال تحضير كمية قليلة من زبدة الشيا وفركها بين الأصابع حتى تذوب، ثم وضع الزبدة على الرموش العلوية والسفلية، والإنتظار طوال الليل، ثم غسل الرموش في اليوم التالى.

تطويل الرموش





وصفة زيت الزيتون لتطويل الرموش

يحتوي زيت الزيتون على مركب فينولي يسمى أوليوروبين والذى يساعد على زيادة نمو الشعر وبالتالي، يساهم في إطالة الرموش، وذلك من خلال تحضير 3-4 قطرات من زيت الزيتون و1-2 قطعة قطن، ثم وضع قطرات الزيت على كرة القطن، ثم وضعها على الرموش العلوية والسفلية، وتدليك الرموش بلطف باستخدام فرشاة الرموش، ثم الإنتظار لفترة تتراوح مابين 5-10 دقائق، ثم غسل الرموش بالماء الفاتر.

وصفات طبيعية لتطويل الرموش