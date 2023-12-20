وصفات طبيعية لتطويل الرموش خطواتها بسيطة.. مش هتحتاجى لماسكارا

(MENAFN
- Youm7)
ترغب كل امرأة فى الحصول على رموش طويلة وقوية، لذلك تستخدم أحياناً الرموش الاصطناعية حتى تظهر بإطلالة مميزة وجذابة، ولكن يمكن استبدالها باتباع وصفات طبيعية لتطويل الرموش والتي تعتمد على خطوات بسيطة، نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "stylecraze".
وصفات طبيعية لتطويل الرموش
وصفة
زيت جوز الهند لتطويل الرموش
يساعد زيت جوز الهند على العناية بالشعر ويعمل على ترطيبه، وكذلك يفعل مع الرموش حيث يعالج الرموش الرقيقة والتالفة ويساعد في إعادة نموها، ولكن يحذر من ترك طبقة زيتية على الرموش حتى لا يثقلها، وينصح بتحضير ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند البارد ومجموعة من قطع القطن، ثم تنظيف الرموش بالماء والصابون المعتدل وقبل تجفيفها، يجب غمس قطعة من القطن في زيت جوز الهند، ثم وضعها على طول خطوط الرموش العلوية والسفلية، مع تجنب دخول الزيت إلى العينين، وترك الزيت طوال الليل، ثم غسل العينين في صباح اليوم التالي.
تطويل الرموش بطرق بسيطة
وصفة زبدة الشيا لتطويل الرموش
تحتوى زبدة الشيا على نسبة عالية من فيتامين C و مضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات، حيث تساعد في الحفاظ على سمك الرموش وتعزيز نموها، وذلك من خلال تحضير كمية قليلة من زبدة الشيا وفركها بين الأصابع حتى تذوب، ثم وضع الزبدة على الرموش العلوية والسفلية، والإنتظار طوال الليل، ثم غسل الرموش في اليوم التالى.
تطويل الرموش
وصفة زيت الزيتون لتطويل الرموش
يحتوي زيت الزيتون على مركب فينولي يسمى أوليوروبين والذى يساعد على زيادة نمو الشعر وبالتالي، يساهم في إطالة الرموش، وذلك من خلال تحضير 3-4 قطرات من زيت الزيتون و1-2 قطعة قطن، ثم وضع قطرات الزيت على كرة القطن، ثم وضعها على الرموش العلوية والسفلية، وتدليك الرموش بلطف باستخدام فرشاة الرموش، ثم الإنتظار لفترة تتراوح مابين 5-10 دقائق، ثم غسل الرموش بالماء الفاتر.
وصفات طبيعية لتطويل الرموش
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