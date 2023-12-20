5 استخدامات لزيت جوز الهند.. أبرزها إزالة المكياج وترطيب البشرة

(MENAFN
- Youm7)
زيت جوز الهند من الزيوت الغنية عن التعريف، نظرًا لاحتوائه وامتلاكه عددا كبيرا من المميزات التي تجعله يدخل في أكثر من مهام خاصة بالبشرة والشعرأو تدليك البشرة، لذا وفقًا لما جاء في موقع stylecraze نستعرض خلال السطور التالية أبرز استخدامات زيت جوز الهند.
زيت جوز الهند للبشرة استخدامات زيت جوز الهند: مرطب:
يستخدم زيت جوز الهند في ترطيب البشرة بكل أنواعها، فهو يعمل على تجديد الخلايا الميتة ويساعد في بناء خلايا جلد جديدة، ويعتبر من أفضل الزيوت التي يمكن أن تدخل في صنع وصفات طبيعة للترطيب.
إزالة المكياج:
يمكن أن يستخدم زيت جوز الهند في إزالة المكياج بشكل سريع وسهل بدون حدوث جفاف للبشرة بالإضافة إلى إنه من أفضل المزيلات التي يمكن استخدامها في التخلص من بقايا قاذورات
البشرة.
مرطب للأظافر والجسم :
يعتبر زيت جوز الهند مرطبًا رائعًا للجسم والبشرة خاصة للمناطق الجافة جدًا مثل الركبتين والمرفقين بالإضافة إلى أنه يعمل على تقوية الأظافر .
يقوي الشعر:
لا تتوقف فوائد زيت جوز الهند على البشرة والجسم فقط ولكن هو مقوي سريع للشعر ويساعد على تقليل القشرة والتخلص من جفاف جلد الرأس.
تنظيف وتبييض الأسنان
يمكنك أن تقومي باستخدام زيت جوز الهند المخفف واستخدامه كمضمضة، ايضًا يساعد على تحسين صحة الأسنان، و التخلص من روائح الفم الكريهة.
زيت جوز الهند للشعر
MENAFN20122023000132011024ID1107636518
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.