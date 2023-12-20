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5 استخدامات لزيت جوز الهند.. أبرزها إزالة المكياج وترطيب البشرة

12/20/2023 11:24:34 PM
(MENAFN- Youm7)

زيت جوز الهند من الزيوت الغنية عن التعريف، نظرًا لاحتوائه وامتلاكه عددا كبيرا من المميزات التي تجعله يدخل في أكثر من مهام خاصة بالبشرة والشعرأو تدليك البشرة، لذا وفقًا لما جاء في موقع stylecraze نستعرض خلال السطور التالية أبرز استخدامات زيت جوز الهند.


زيت جوز الهند للبشرة استخدامات زيت جوز الهند: مرطب:

يستخدم زيت جوز الهند في ترطيب البشرة بكل أنواعها، فهو يعمل على تجديد الخلايا الميتة ويساعد في بناء خلايا جلد جديدة، ويعتبر من أفضل الزيوت التي يمكن أن تدخل في صنع وصفات طبيعة للترطيب.




إزالة المكياج:

يمكن أن يستخدم زيت جوز الهند في إزالة المكياج بشكل سريع وسهل بدون حدوث جفاف للبشرة بالإضافة إلى إنه من أفضل المزيلات التي يمكن استخدامها في التخلص من بقايا قاذورات
البشرة.

مرطب للأظافر والجسم :

يعتبر زيت جوز الهند مرطبًا رائعًا للجسم والبشرة خاصة للمناطق الجافة جدًا مثل الركبتين والمرفقين بالإضافة إلى أنه يعمل على تقوية الأظافر .

يقوي الشعر:

لا تتوقف فوائد زيت جوز الهند على البشرة والجسم فقط ولكن هو مقوي سريع للشعر ويساعد على تقليل القشرة والتخلص من جفاف جلد الرأس.


تنظيف وتبييض الأسنان

يمكنك أن تقومي باستخدام زيت جوز الهند المخفف واستخدامه كمضمضة، ايضًا يساعد على تحسين صحة الأسنان، و التخلص من روائح الفم الكريهة.


زيت جوز الهند للشعر








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