خطوات سهلة وبسيطة للحصول على حاجبى فيكتوريا بيكهام

MENAFN - Youm7) فيكتوريا بيكهام واحدة من المشاهير التي تفضل الظهور بحواجب طبيعية رفيعة، حيث قالت لـ موقع "instyle": "لا أحب الحواجب الأكثر امتلاءً فهي تضيف حجما أكبر إلى شكلي"، لكن الكثير من الفتيات تقوم بالبحث وتتبع خبراء التجميل ليظهرن بشكل مثالي،من خلال تحديد الحاجبين وملء فراغهما لتلائم وجوههن، وموضة الحواجب الرفيعة أو الأكثر امتلاء مترادفان في انتشارهما إلى أن الحواجب الرفيعةظلت هي الموضة الأكثر انتشار في التسعينيات.

فيكتوريا بيكهام

وأشارت بيكهام

إلى استعمالها قلم حواجب رفيع للغاية للتحديد الدقيق، ومميز بالقدرة على الثبات لفترة طويلة حتى لا يلطخ ملابسهن، أو يتلاشى سريعا، هو ما يجعل إطلالة حاجبيها مميزة طول فترة ظهورهن ويزيد من جاذبيتهن، وأوضحت 3 خطوات للحصول على قلم الحواجب المثالي وهي:

القلم طبيعي

احرصي عند شرائك القلم أن يكون طبيعيا قدر الإمكان، مصنوع من مكونات مغذية لتنعيم وترطيب شعر الحاجب من زيوت طبيعية غنية بالفيتامينات.

قلم ملائم

من مميزات قلم الحواجب أن يحتوي على طرف مائل لملء الفراغات بشكل محترف ويضيف لمسة طبيعية على حاجبيك.

لون القلم

تتعدد درجات ألوان أقلام الحواجب بين الفاتح والداكن للون شعر حاجبيك، ولكن عند شرائك تجنبي ما يجعل حاجبيك غير ملائمين لبشرتك، واختاري ما يناسب عينيك ولون شعر حاجبيك، من خلال تطبيق تلائم الألوان، أو استشارة خبيرة التجميل قبل شرائه،

وذلك

للظهور بأفضل وأجمل إطلالة متكاملة.

إطلالة فيكتوريا بيكهام