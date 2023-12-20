خطوات سهلة وبسيطة للحصول على حاجبى فيكتوريا بيكهام

(MENAFN
- Youm7) فيكتوريا بيكهام واحدة من المشاهير التي تفضل الظهور بحواجب طبيعية رفيعة، حيث قالت لـ موقع "instyle": "لا أحب الحواجب الأكثر امتلاءً فهي تضيف حجما أكبر إلى شكلي"، لكن الكثير من الفتيات تقوم بالبحث وتتبع خبراء التجميل ليظهرن بشكل مثالي،
من خلال تحديد الحاجبين وملء فراغهما لتلائم وجوههن، وموضة الحواجب الرفيعة أو الأكثر امتلاء مترادفان في انتشارهما إلى أن الحواجب الرفيعة
ظلت هي الموضة الأكثر انتشار في التسعينيات.
فيكتوريا بيكهام
وأشارت بيكهام
إلى استعمالها قلم حواجب رفيع للغاية للتحديد الدقيق، ومميز بالقدرة على الثبات لفترة طويلة حتى لا يلطخ ملابسهن، أو يتلاشى سريعا، هو ما يجعل إطلالة حاجبيها مميزة طول فترة ظهورهن ويزيد من جاذبيتهن، وأوضحت 3 خطوات للحصول على قلم الحواجب المثالي وهي:
القلم طبيعي
احرصي عند شرائك القلم أن يكون طبيعيا قدر الإمكان، مصنوع من مكونات مغذية لتنعيم وترطيب شعر الحاجب من زيوت طبيعية غنية بالفيتامينات.
قلم ملائم
من مميزات قلم الحواجب أن يحتوي على طرف مائل لملء الفراغات بشكل محترف ويضيف لمسة طبيعية على حاجبيك.
لون القلم
تتعدد درجات ألوان أقلام الحواجب بين الفاتح والداكن للون شعر حاجبيك، ولكن عند شرائك تجنبي ما يجعل حاجبيك غير ملائمين لبشرتك، واختاري ما يناسب عينيك ولون شعر حاجبيك، من خلال تطبيق تلائم الألوان، أو استشارة خبيرة التجميل قبل شرائه،
وذلك
للظهور بأفضل وأجمل إطلالة متكاملة.
إطلالة فيكتوريا بيكهام
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