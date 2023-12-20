وزارة الصناعة: 296 وحدة صناعية مجهزة فى مجمع السادات لـ3 أنشطة مختلفة

MENAFN - Youm7) كشف تقرير الإنجازات فىوزارة التجارة والصناع ، أن المجمع الصناعى فى مدينة السادات بالمنوفية يوفر 296 وحدة صناعية كاملة التجهيز وبمساحات تبدأ من 390 متر و700 متر و800 متر و960 متر وتتضمن الأنشطة الإنتاجية فى المجمعات الدوائية والهندسية والغذائية.

وتنفذ وزارة الصناعة خطة التسويق والترويج للمجمعات، خاصة بالصعيد لاستقطاب مصنعين جدد، وتنفيذ برامج لتنمية المهارات وتطوير أعمال المصنعين، وتم إقامة معارض تسويقية مجمعة لمصانع المجمعات، والدعم الفنى للأنشطة التسويقية الخاصة بهذه المصانع، وتخصيص مساحات عرض مجمعة بنطاق المجمع الصناعى للترويج المشترك لمنتجات المجمعات.

وتدشن مصر حاليا قرابة 5 آلاف وحدة صناعية جديدة منها 4317 وحدة فى 13 مجمعا، كما يجرى طرح 472 مصنعا جديدا وهذه المصانع موزعة فى 3 مجمعات صناعية جديدة فى بنها وميت غمر والصف.



