الكهرباء: إيصال الممارسة لا يحمى المخالف من تحرير محضر سرقة التيار

(MENAFN
- Youm7) كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن إيصال سداد قيمة الممارسة لسارقى التيار الكهربائى والمخالفين لا تحمى المخالف من تحرير محاضر سرقات التيار ضدهم، كاشفا أن إيصال الممارسة هو عبارة عن محضر سرقة تيار تم التصالح عليه وسداد غرامة.
وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، العامليين بشركات توزيع الكهرباء ممن يحملون حق الضبطية القضائية أو مباحث شرطة الكهرباء يحق لهم تحرير محضر سرقة تيار، موضحاً أن محاضر سرقات التيار تتم وفقا لشروط وقواعد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
وقال المصدر، إن من بين أسباب زيادة عدد طلبات التحول من المحاسبة بنظام
الممارسة
إلى تركيب عداد كودى هو رفع قيمة
الممارسة
على سارقى التيار الكهربائى للضعف بالنسبة للقطاع المنزلى و3 أضعاف للقطاع التجارى لتشجيع المواطنين على تركيب العداد الكودى مسبوق الدفع لضمان دقة المحاسبة و سداد قيمة الاستهلاك الفعلى فقط.
MENAFN20122023000132011024ID1107636513
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.