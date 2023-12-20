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الكهرباء: إيصال الممارسة لا يحمى المخالف من تحرير محضر سرقة التيار

12/20/2023 11:24:29 PM
(MENAFN- Youm7) كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن إيصال سداد قيمة الممارسة لسارقى التيار الكهربائى والمخالفين لا تحمى المخالف من تحرير محاضر سرقات التيار ضدهم، كاشفا أن إيصال الممارسة هو عبارة عن محضر سرقة تيار تم التصالح عليه وسداد غرامة.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، العامليين بشركات توزيع الكهرباء ممن يحملون حق الضبطية القضائية أو مباحث شرطة الكهرباء يحق لهم تحرير محضر سرقة تيار، موضحاً أن محاضر سرقات التيار تتم وفقا لشروط وقواعد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وقال المصدر، إن من بين أسباب زيادة عدد طلبات التحول من المحاسبة بنظام
الممارسة
إلى تركيب عداد كودى هو رفع قيمة
الممارسة
على سارقى التيار الكهربائى للضعف بالنسبة للقطاع المنزلى و3 أضعاف للقطاع التجارى لتشجيع المواطنين على تركيب العداد الكودى مسبوق الدفع لضمان دقة المحاسبة و سداد قيمة الاستهلاك الفعلى فقط.









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