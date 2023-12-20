البعكوكة أشهر مجلة فكاهية بصالون العم قطامش فى يبت الهراوى.. غداً

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- Youm7) ينظم مركز الإبداع الفني ببيت الهراوي - خلف جامع الأزهر - التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، في الثامنة مساء اليوم الخميس، أمسية جديدة من أمسيات صالون "حكايات العم قطامش"، مع الشاعر والمؤرخ ياسر قطامش.
يقام صالون هذا الشهر تحت عنوان "البعكوكة أشهر مجلة فكاهية"، حيث يصحبنا "قطامش" فى جولة مع مجلة "البعكوكة" أشهر المجالات السياسية الانتقادية الفكاهية في مصر.
يشار إلى أن "قطامش"
مهندس استشاري، ورئيس تحرير مجلة المهندسين سابقًا، وعضو اتحاد كُتاب مصر، وعضو رابطة الأدب الحديث، وعضو جمعية حماة اللغة العربية، ومن كُتاب جريدة أخبار اليوم والاهرام والوفد، وله العديد من الأعمال الدرامية للإذاعة والتلفزيون، وقد بلغت مؤلفات الشاعر والمؤرخ الكبير ما يقرب من خمسة وثلاثين كتاب منها خمسة عشر ديوان شعري.
يقع بيت الهراوي ضمن مجموعة فريدة من المنازل الإسلامية بمنطقة الأزهر، حيث يجاوره منزل الست وسيلة، كما أنه يطل على منزل زينب خاتون بشارع محمد عبده بالأزهر وقد أنشائه أحمد بن يوسف الصيرفي عام 1731م. وينسب هذا المنزل إلى الطبيب عبد الرحمن باشا الهراوي، وهو آخر من آلت إليه ملكية هذا المنزل في عام 1881م.
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