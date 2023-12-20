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البعكوكة أشهر مجلة فكاهية بصالون العم قطامش فى يبت الهراوى.. غداً

12/20/2023 11:24:25 PM
(MENAFN- Youm7) ينظم مركز الإبداع الفني ببيت الهراوي - خلف جامع الأزهر - التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، في الثامنة مساء اليوم الخميس، أمسية جديدة من أمسيات صالون "حكايات العم قطامش"، مع الشاعر والمؤرخ ياسر قطامش.



يقام صالون هذا الشهر تحت عنوان "البعكوكة أشهر مجلة فكاهية"، حيث يصحبنا "قطامش" فى جولة مع مجلة "البعكوكة" أشهر المجالات السياسية الانتقادية الفكاهية في مصر.




يشار إلى أن "قطامش"
مهندس استشاري، ورئيس تحرير مجلة المهندسين سابقًا، وعضو اتحاد كُتاب مصر، وعضو رابطة الأدب الحديث، وعضو جمعية حماة اللغة العربية، ومن كُتاب جريدة أخبار اليوم والاهرام والوفد، وله العديد من الأعمال الدرامية للإذاعة والتلفزيون، وقد بلغت مؤلفات الشاعر والمؤرخ الكبير ما يقرب من خمسة وثلاثين كتاب منها خمسة عشر ديوان شعري.



يقع بيت الهراوي ضمن مجموعة فريدة من المنازل الإسلامية بمنطقة الأزهر، حيث يجاوره منزل الست وسيلة، كما أنه يطل على منزل زينب خاتون بشارع محمد عبده بالأزهر وقد أنشائه أحمد بن يوسف الصيرفي عام 1731م. وينسب هذا المنزل إلى الطبيب عبد الرحمن باشا الهراوي، وهو آخر من آلت إليه ملكية هذا المنزل في عام 1881م.














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