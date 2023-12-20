محاضرات بفرع ثقافة الدقهلية احتفاءً بيوم التطوع العالمي

(MENAFN
- Youm7) شهد فرع ثقافة الدقهلي عددا من الفعاليات الثقافية احتفاء بيوم التطوع العالمي، ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني وعقد بيت ثقافة المقاطعة ورشة حكي تحدثت بها غادة عبد البديع مدير البيت موضحة أهمية العمل التطوعي وتأثيره وأن الأنشطة التطوعية تعزز الوحدة والتعاون بين الأفراد في المجتمع وتسهم في بناء مجتمعات متماسكة.
ونظم قصر ثقافة نجيب سرور بأخطاب محاضرة في السياق ذاته تحدثت بها سميحة حمدان مسئول مكتبة الطفل، مؤكدة أن اليوم العالمي للتطوع، يحتفل به في 5 ديسمبر من كل عام وهدفه تشجيع المجتمعات على التعاون والتطوع لخدمة الآخرين ويعد فرصة مهمة لاكتساب المهارات والخبرات الجديدة وتطوير الذات.
واستمرارا للأنشطة التي يقدمها الفرع برئاسة د. عاطف خاطر، ضمن برنامج إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، عقدت مكتبة الجوابر محاضرة بعنوان "اليوم العالمي للتطوع" بمدرسة عوض عبد اللطيف الإعدادية بنين، شارك بها محمد شحاته الإمام بمديرية التربية والتعليم، موضحا أن كلمة التطوع تشير إلى الجهود التي يبذلها كل شخص حسب مهاراته وخبرته في مجال العمل، ويطلق عليه العمل التطوعي لأن الشخص يقوم به طواعية، واختتم حديثه بالتأكيد على أنه كلما زاد عدد المتطوعين كان ذلك مؤشرا إيجابيا على تماسك المجتمع وتطوره.
من الفعاليات
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