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محاضرات بفرع ثقافة الدقهلية احتفاءً بيوم التطوع العالمي

12/20/2023 11:24:25 PM
(MENAFN- Youm7) شهد فرع ثقافة الدقهلي عددا من الفعاليات الثقافية احتفاء بيوم التطوع العالمي، ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني وعقد بيت ثقافة المقاطعة ورشة حكي تحدثت بها غادة عبد البديع مدير البيت موضحة أهمية العمل التطوعي وتأثيره وأن الأنشطة التطوعية تعزز الوحدة والتعاون بين الأفراد في المجتمع وتسهم في بناء مجتمعات متماسكة.
ونظم قصر ثقافة نجيب سرور بأخطاب محاضرة في السياق ذاته تحدثت بها سميحة حمدان مسئول مكتبة الطفل، مؤكدة أن اليوم العالمي للتطوع، يحتفل به في 5 ديسمبر من كل عام وهدفه تشجيع المجتمعات على التعاون والتطوع لخدمة الآخرين ويعد فرصة مهمة لاكتساب المهارات والخبرات الجديدة وتطوير الذات.
واستمرارا للأنشطة التي يقدمها الفرع برئاسة د. عاطف خاطر، ضمن برنامج إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، عقدت مكتبة الجوابر محاضرة بعنوان "اليوم العالمي للتطوع" بمدرسة عوض عبد اللطيف الإعدادية بنين، شارك بها محمد شحاته الإمام بمديرية التربية والتعليم، موضحا أن كلمة التطوع تشير إلى الجهود التي يبذلها كل شخص حسب مهاراته وخبرته في مجال العمل، ويطلق عليه العمل التطوعي لأن الشخص يقوم به طواعية، واختتم حديثه بالتأكيد على أنه كلما زاد عدد المتطوعين كان ذلك مؤشرا إيجابيا على تماسك المجتمع وتطوره.

من الفعاليات








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