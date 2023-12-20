جينات كروية.. كتاب جديد عن كرة القدم لـ عمرو منير دهب

MENAFN - Youm7) صدر حديثا عن دار الأمان بالرباط ومنشورات الاختلاف بالجزائر ومنشورات ضفاف ببيروت كتاب "جينات كروية" للكاتب والناقد عمرو منير دهب، والذي يأتي في 180 صفحة من القطع المتوسط.

الكتاب رحلة أدبية في ثقافة كرة القدم بوصفها اللعبة الرياضة الأكثر جماهيرية عالمياً بما يكاد يشكّل وجدان الناس في العالم قاطبة على نمط حياة فريد يبلغ ذروته مع بطولة كأس العالم ولا ينقطع بعد البطولة بل يستمر في مختلف بقاع الأرض الغنية والفقيرة على حدّ سواء، نمط للحياة يطال الكبير والصغير بالمشاركة والمتابعة، كلّ واحد على طريقته الخاصة بحسب ولعه وشغفه بالساحرة المستديرة وما يحدث أمام وخلف كواليس مستطيلاتها الخضراء.

كتب المؤلف عن عوالم كرة القدم تحت أكثر من ثلاثين عنواناً مثل: "المنطقي واللامنطقي في كرة القدم"، "المونديال والمؤامرة"، "أمهر لاعب في التاريخ"، "لص الكرة الظريف"، "دور الحظ في تحقيق النصر"، "بين بلاتيني وزيدان ومبابي"، "سبحان مغيّر الأحوال الكرويّة"، "روح الرياضيين غير الرياضية"، "تحدّي الموضوعية في أحكامنا الكروية"، "كرة القدم والولاء الوطني".

تحت عنوان " الميركاتو الصيفي لانتقالات المشجعين" يتساءل عمرو منير دهب: "ماذا عن شدّة التصاق المشجّعين بالنادي إذا كان لاعبو النادي أنفسهم ونجومه البارزون يرحلون عن النادي إلى غيره - وربما إلى خصمه اللدود - مقابل المال، والمال فقط في أغلب الأحيان؟ لماذا تقيّد الجماهير أنفسها بقيدٍ اللاعبون في حلّ منه تماماً؟ ألا يَصدق في هذا الصنيع القولُ الشائع تعجّباً من البعض عندما يصرّ على أن يكون ملكيّاً أكثر من الملك؟". يواصل دهب التساؤل: "ما الذي يمنع مشجّعاً عن الانتقال في الدوري الإيطالي من تشجيع نابولي إلى يوفنتوس إلى ميلان، ثم العكس أو إلى أي اتجاه آخر؟ وما الذي يمنع مشجّعاً آخر في الدوري الإنجليزي عن الانتقال من تشجيع مانشستر يونايتد إلى أرسنال إلى ليفربول إلى مانشستر سيتي، ثم مجدداً إلى مانشستر يونايتد مثلاً؟ ولم لا يتقلّب مشجّع في الدوري الإسباني بين ناديَي ريال مدريد وبرشلونة؟".

الجدير بالذكر أن عمرو منير دهب، كاتب سوداني ولد في الخرطوم، وفى عام 2006 نشر أول أعماله "بين الكاتب العادي وأسامة أنور عكاشة" وذلك بعد حوالي عشر أعوام من كتابته في طبعتين بالإضافة إلى كتابيه "جينات سودانية" و"جينات عربية"، فضلا عن "لوغاريتمات الشهرة" و"جينات مصرية". والدراسات الفنية الأدبية كما في كتابيه "بين الكاتب العادي وأسامة أنور عكاشة"

و"من مستمع غير محترف إلى محمد وردي"، و "تواضعوا معشر الكتاب" و"تباً للرواية: عن حظوة فنون الكتابة".