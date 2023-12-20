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عرض لوحة القطة الصغيرة لـ بول جوجان لأول مرة في متحف فان جوخ

12/20/2023 11:24:23 PM
(MENAFN- Youm7) عرض متحف فان جوخ لوحة القطة الصغيرة (Le petit chat) (1888) للفنان الفرنسي العالمى بول جوجان (1848-1903) على سبيل الإعارة طويلة الأجل، وقد تم عرض العمل آخر مرة في عام 1906، وهذه هي المرة الأولى التي سيتم فيها عرض العمل مع اللوحات التي رسمها فنسنت فان جوخ وبول جوجان خلال نفس فترة التبادل الفني المكثف، ويخطط متحف فان جوخ لإجراء بحث مكثف حول العمل أثناء إعارته.

البيت الأصفر

في 23 أكتوبر 1888، انضم جوجان إلى فان جوخ في آرل، في جنوب فرنسا. أمضى الفنانان الأسابيع التسعة التالية معًا في "البيت الأصفر"، حيث كان لدى فان جوخ الاستوديو الخاص به وحيث كان يحلم بتأسيس مجتمع جديد للفنانين. كانت لديه توقعات كبيرة بشأن الفترة التي قضاها مع غوغان.

كلاهما قام بعدد كبير من الأعمال الفنية هناك، وأجريا مناقشات عميقة حول مستقبل الرسم الحديث. أثرت هذه الفترة المكثفة من التفاعل بشكل كبير على كيفية تطور كلا الفنانين. غادر جوجان آرل بعد وقت قصير من قيام فان جوخ بقطع أذنه بعد مشاجرة حامية مع رفيقه في 23 ديسمبر 1888، مما أدى إلى انتهاء وقتهما معًا بشكل مفاجئ.

أعجب الفنانان بعمل بعضهما البعض. أعجب جوجان بالحياة الساكنة لفان جوخ. عمل الفنان الهولندي على نسخة من لوحة عباد الشمس الشهيرة أثناء إقامة جوجان، بدأ جوجان نفسه أيضًا العمل على حياة ساكنة كان اللون الأصفر فيها هو اللون السائد.

في رسالة إلى شقيقه ثيو، كتب فان جوخ أن جوجان كان يعمل على "لوحة ثابتة كبيرة برتقالية وبعض التفاح والكتان الأبيض على خلفية صفراء ومقدمة". اللوحة التي تطابق وصف فان جوخ غير معروفة تمامًا، على الرغم من أنها تظهر على الأرجح في صورة رسمها فان جوخ لجوجان.


لوحة جوجان








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