عرض لوحة القطة الصغيرة لـ بول جوجان لأول مرة في متحف فان جوخ

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- Youm7) عرض متحف فان جوخ لوحة القطة الصغيرة (Le petit chat) (1888) للفنان الفرنسي العالمى بول جوجان (1848-1903) على سبيل الإعارة طويلة الأجل، وقد تم عرض العمل آخر مرة في عام 1906، وهذه هي المرة الأولى التي سيتم فيها عرض العمل مع اللوحات التي رسمها فنسنت فان جوخ وبول جوجان خلال نفس فترة التبادل الفني المكثف، ويخطط متحف فان جوخ لإجراء بحث مكثف حول العمل أثناء إعارته.
البيت الأصفر
في 23 أكتوبر 1888، انضم جوجان إلى فان جوخ في آرل، في جنوب فرنسا. أمضى الفنانان الأسابيع التسعة التالية معًا في "البيت الأصفر"، حيث كان لدى فان جوخ الاستوديو الخاص به وحيث كان يحلم بتأسيس مجتمع جديد للفنانين. كانت لديه توقعات كبيرة بشأن الفترة التي قضاها مع غوغان.
كلاهما قام بعدد كبير من الأعمال الفنية هناك، وأجريا مناقشات عميقة حول مستقبل الرسم الحديث. أثرت هذه الفترة المكثفة من التفاعل بشكل كبير على كيفية تطور كلا الفنانين. غادر جوجان آرل بعد وقت قصير من قيام فان جوخ بقطع أذنه بعد مشاجرة حامية مع رفيقه في 23 ديسمبر 1888، مما أدى إلى انتهاء وقتهما معًا بشكل مفاجئ.
أعجب الفنانان بعمل بعضهما البعض. أعجب جوجان بالحياة الساكنة لفان جوخ. عمل الفنان الهولندي على نسخة من لوحة عباد الشمس الشهيرة أثناء إقامة جوجان، بدأ جوجان نفسه أيضًا العمل على حياة ساكنة كان اللون الأصفر فيها هو اللون السائد.
في رسالة إلى شقيقه ثيو، كتب فان جوخ أن جوجان كان يعمل على "لوحة ثابتة كبيرة برتقالية وبعض التفاح والكتان الأبيض على خلفية صفراء ومقدمة". اللوحة التي تطابق وصف فان جوخ غير معروفة تمامًا، على الرغم من أنها تظهر على الأرجح في صورة رسمها فان جوخ لجوجان.
لوحة جوجان
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