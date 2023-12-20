هل يحتوى Google Pixel 8 على تقنية الشحن اللاسلكى Magsafe؟.. تقرير يجيب

MENAFN - Youm7) MagSafe " ماج سيف " هى تقنية شحن لاسلكى حصرية لأجهزة Apple iPhone، ولكن مع وجود حل بديل، يمكن لبعض الهواتف التى تعمل بنظامAndroidمثل Google Pixel 8 وPixel 8 Pro دعمها.

كشفت Apple النقاب عن الشحن اللاسلكى MagSafe مع سلسلة iPhone 12 فى عام 2020، وتشتمل هذه الميزة على مغناطيسات دائرية مدمجة فى الجزء الخلفى من أجهزة iPhone المتوافقة للسماح بتوصيل الملحقات والأجهزة المختلفة، على الرغم من استخدامها بشكل أساسى للشحن اللاسلكى، يمكن لتقنية MagSafe أيضًا توصيل المحافظ وحوامل السيارة وغيرها من المنتجات.

فى معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) فى يناير 2023، أعلن اتحاد الطاقة اللاسلكية (WPC) عن معيار جديد للشحن اللاسلكى يسمى Qi2.



من الناحية الفنية، هذا ليس

MagSafe ، ولكنه ملف تعريف طاقة مغناطيسى جديد يعمل بشكل مشابه، وأصبحت سلسلة iPhone 15، بما فى ذلك iPhone 15 Pro، أول جهاز محمول يدعم المعيار الجديد شركات مثل Google وSamsung أيضًا على متن الطائرة ووعدت بأن الأجهزة المحمولة المستقبلية ستدعم Qi2.

هل يحتوى Google Pixel 8 على MagSafe؟

يتمتع هاتفا Pixel 8 وPixel 8 Pro بالكثير من الميزات، بما فى ذلك الكاميرات الرائعة والبرامج الممتازة. ومع ذلك، ليس لديهم دعم رسمى لـ MagSafe أو Qi2.

ومن المتوقع أن يتوفر دعم هذه الميزات فى الهواتف الذكية لعام 2024، [ربما بما فى ذلك سلسلة Samsung Galaxy S24 القادمة. ومع ذلك، تشتمل ملحقات الطرف الثالث لهواتف Pixel 8 وPixel 8 Pro على حلقات مغناطيسية مدمجة حتى تتمكن من العمل بشكل كبير مثل الأجهزة المدعومة من MagSafe.

كيفية (نوعًا ما) إضافة MagSafe إلى Pixel 8

ولحسن الحظ، لم يفقد كل الأمل فى MagSafe على هاتف Pixel 8! يمكنك الحصول على تأثير MagSafe باستخدام حافظات خاصة ذات حلقات مغناطيسية موجودة بالفعل فى السوق مع منتجات مثل Google Pixel 8 أو Pixel 8 Pro.

تتخذ هذه الحالات أشكالًا عديدة وتأتى من شركات مختلفة، بما فى ذلك بعض الشركات الأكثر شهرة. إذا كنت تبحث عن حافظة غير مكلفة لجهاز Pixel 8، ففكر فى حقيبة Cresee المغناطيسية الشفافة. هناك حالة Mous الأكثر تكلفة إذا كنت تبحث عن مزيد من الحماية.

هناك أيضًا عدد متزايد من الحالات المشابهة لـ MagSafe لجهاز Pixel 8 Pro. مرة أخرى، التحقق من حالة Mous يستحق وقتك. يعد Torras Magnet & Stand خيارًا أقل تكلفة مع تقييمات ممتازة، إذا كنت تبحث عن حافظة محفظة، فانظر إلى Encased Wallet Case، والتى تتضمن حامل بطاقة مغناطيسية

وسيكون من المثير للاهتمام معرفة أين يذهب معيار Qi2 من هنا، من المحتمل أن نرى الكثير من المنتجات والملحقات المتوافقة فى الأشهر المقبلة. حتى ذلك الحين، إذا كان لديك هاتف Pixel 8 وتريد استخدام MagSafe عليه الآن، فهذه هى أفضل الخيارات المتاحة أمامك.