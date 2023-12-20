من غير ما تحذفه.. كيفية تقليل استخدامك لتطبيق إنستجرام

فى العصر الرقمى سريع الخطى، أصبحت وسائل التواصل الاجتماعى، وخاصة انستجرام، جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، وعلى الرغم من أن إنستجرام يوفر منصة جذابة لمشاركة اللحظات، إلا أنه يمكن أن يصبح عادة تستغرق وقتًا طويلًا.





إذا وجدت نفسك ترغب فى أخذ استراحة من انستجرام دون المرور بالخطوة القصوى المتمثلة فى حذف التطبيق، فإليك دليل بسيط خطوة بخطوة لمساعدتك فى تعيين حدود زمنية لاستخدام انستجرام الخاص بك على كل من أجهزة Android وiOS.





لمستخدمى آيفون

1.أفتح الإعدادات

قم بتشغيل تطبيق "الإعدادات" على جهاز iPhone الخاص بك.





2. الوصول إلى وقت الشاشة

قم بالتمرير لأسفل وانقر على "وقت الشاشة".





3. تمكين وقت الشاشة (إذا لم يكن ممكّنًا بالفعل)

إذا لم تقم بتنشيط Screen Time، فانقر فوق "Turn On Screen Time" واتبع التعليمات التى تظهر على الشاشة.





4. اختر جهاز

بعد تفعيل Screen Time، انقر فوق اسم جهازك الموجود أعلى الشاشة.





5. تعيين حد التطبيق

ضمن "حدود التطبيق"، انقر على "إضافة حد".





6. اختر انستقرام

حدد "الشبكات الاجتماعية" أو ابحث عن انستجرام يدويًا ضمن "جميع التطبيقات والفئات".





7. مجموعة المهلة

اختر "انستجرام" من القائمة وقم بتعيين الحد الزمنى المطلوب عن طريق ضبط أشرطة التمرير أو إدخال وقت محدد.





8. حفظ الحد

اضغط على "إضافة" لحفظ الحد.





لمستخدمى أندرويد

1.إعدادات الوصول

انتقل إلى "الإعدادات" على جهاز Android الخاص بك.





2. انتقل إلى الرفاهية الرقمية

قم بالتمرير لأسفل وحدد خيار "الرفاهية الرقمية والرقابة الأبوية".





3. تمكين الرفاهية الرقمية (إذا لم تكن ممكّنة بالفعل)

إذا لم تقم بإعداد الرفاهية الرقمية، فاتبع المطالبات للقيام بذلك.





4. الذهاب إلى لوحة القيادة

بمجرد الدخول إلى إعدادات الرفاهية الرقمية، انقر على "لوحة التحكم" أو "أدوات الرفاهية الرقمية الخاصة بك".





5. تحديد موقع انستجرام

ابحث عن تطبيق انستجرام من قائمة التطبيقات.





6. ضبط مؤقت التطبيق

اضغط على "Set Timer" أو "App Timer" بجوار انستجرام.





7. مجموعة المهلة

اختر الحد الزمنى المطلوب عن طريق ضبط أشرطة التمرير أو إدخال وقت محدد.





8. حفظ الحد

اضغط على "موافق" أو "تعيين" لتأكيد وحفظ الحد.



