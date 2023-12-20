كيفية إعداد كلمة مرور مكونة من ستة أرقام لهاتف Android.. خطوات

MENAFN - Youm7) يعد إعدادكلمة مرورمكونة من ستة أرقام لهاتف أندرويد الخاص بك طريقة رائعة لتعزيز أمانه وحماية معلوماتك، إليك كيفية القيام بذلك على إصدارات أندرويد المختلفة:





على نظام التشغيل أندرويد 13 والإصدارات الأحدث:

خطوات





افتح تطبيق الإعدادات على هاتفك.





انتقل إلى الأمان > قفل الشاشة.





اضغط على قفل الشاشة.





قد تتم مطالبتك بإدخال رقم التعريف الشخصى أو كلمة المرور الحالية.





اختر رقم التعريف الشخصي.





أدخل رمز PIN المطلوب المكون من 6 أرقام وقم بتأكيده.





يتطلب هاتفك الآن رقم تعريف شخصيًا مكونًا من 6 أرقام لفتحه.





على نظام التشغيل Android 12 والإصدارات الأقدم:





افتح تطبيق الإعدادات على هاتفك.





قم بالتمرير لأسفل وانقر على الأمان.





اضغط على قفل الشاشة.





اختر رقم التعريف الشخصي.





أدخل رمز PIN المطلوب المكون من 6 أرقام وقم بتأكيده.





اعتمادًا على طراز جهازك، قد تحتاج إلى اختيار طريقة قفل بديلة كنسخة احتياطية فى حالة نسيان رقم التعريف الشخصى (PIN )، حيث يمكن أن يكون هذا نمطًا أو كلمة مرور أو بصمة إصبع.





نصائح إضافية:

اختر رقم تعريف شخصيًا قويًا وفريدًا لا يُستخدم فى أى حسابات أو خدمات أخرى.





تجنب استخدام أرقام يسهل تخمينها مثل تواريخ الميلاد أو الذكرى السنوية أو الأرقام المتتالية.





لا تشارك رقم التعريف الشخصى الخاص بك مع أى شخص.





فكر فى استخدام كلمة مرور أطول أو فتح القفل ببصمة الإصبع لمزيد من الأمان.