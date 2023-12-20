لماذا يجب عليك تحديث أجهزة ماك بوك الخاصة بك فى أسرع وقت؟

(MENAFN
- Youm7) أصدرت شركة آبل تحديثات macOS Sonoma 14.2.1 وiOS 17.2.1 ، تتضمن تحديث جهاز ماك بوك تصحيحًا لثغرة أمنية قد تظهر النوافذ التى يُعتقد أنها مخفية أثناء مشاركة الشاشة، يوفر التحديث إصلاحات أخطاء مهمة وتحديثات أمنية، ويوصى به لجميع المستخدمين.
وشاركت آبل أيضًا وصفًا عامًا للخلل وإصلاحه فى منشور على صفحة
تحديثات الأمان الخاصة
بها، حيث يقوم المستخدم الذى يشارك شاشته بمشاركة محتوى غير صحيح عن غير قصد، وتمت معالجة مشكلة عرض الجلسة من خلال التتبع المحسّن للجلسة.
تم اكتشاف الخطأ لأول مرة وإبلاغ شركة آبل عنه فى منتصف شهر نوفمبر، وقال الشخص الذى اكتشف الخلل فى منشور على Mastodon أنه يجب على المستخدمين الامتناع عن استخدام مشاركة الشاشة فى نظام التشغيل macOS Sonoma 14.2.
يقوم بمشاركة النوافذ العشوائية فى المساحات الأخرى مع أى شخص على الطرف الآخر من الخط، إذا كنت تعتقد أن سطح المكتب الخاص بك فارغ تمامًا، فهو ليس كذلك.
MENAFN20122023000132011024ID1107636503
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.