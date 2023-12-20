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لماذا يجب عليك تحديث أجهزة ماك بوك الخاصة بك فى أسرع وقت؟

12/20/2023 11:24:19 PM
(MENAFN- Youm7) أصدرت شركة آبل تحديثات macOS Sonoma 14.2.1 وiOS 17.2.1 ، تتضمن تحديث جهاز ماك بوك تصحيحًا لثغرة أمنية قد تظهر النوافذ التى يُعتقد أنها مخفية أثناء مشاركة الشاشة، يوفر التحديث إصلاحات أخطاء مهمة وتحديثات أمنية، ويوصى به لجميع المستخدمين.


وشاركت آبل أيضًا وصفًا عامًا للخلل وإصلاحه فى منشور على صفحة
تحديثات الأمان الخاصة
بها، حيث يقوم المستخدم الذى يشارك شاشته بمشاركة محتوى غير صحيح عن غير قصد، وتمت معالجة مشكلة عرض الجلسة من خلال التتبع المحسّن للجلسة.


تم اكتشاف الخطأ لأول مرة وإبلاغ شركة آبل عنه فى منتصف شهر نوفمبر، وقال الشخص الذى اكتشف الخلل فى منشور على Mastodon أنه يجب على المستخدمين الامتناع عن استخدام مشاركة الشاشة فى نظام التشغيل macOS Sonoma 14.2.


يقوم بمشاركة النوافذ العشوائية فى المساحات الأخرى مع أى شخص على الطرف الآخر من الخط، إذا كنت تعتقد أن سطح المكتب الخاص بك فارغ تمامًا، فهو ليس كذلك.







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