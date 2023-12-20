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كيفية إنشاء ملصقات على Iphone باستخدام صورك فى Ios 17

12/20/2023 11:24:18 PM
(MENAFN- Youm7) يعد إنشاء الملصقات من الصور إحدى ميزات
iPhone
التى يتم التغاضى عنها بسهولة والمدمجة فى نظام التشغيل iOS 17، وباستخدام خوارزميات التعلم الآلى من Apple التى تفصل بسرعة موضوعًا ما عن خلفيته، فإنه يستخرج صورًا لك أو لأصدقائك أو حيواناتك الأليفة (أو أى شيء آخر تكتشفه كموضوع للصورة) وتحويلها إلى شارات رقمية، حتى أنه يصنع ملصقات متحركة من Live Photos لوضعها على محادثات iMessage أو أدوات التوصيف، وفقا لتقرير engadget.

وإليك كيفية إنشاء بنفسك، أولا ما هى ملصقات آيفون؟

فى النظام البيئى لشركة Apple، تعد الملصقات بمثابة نسخ رقمية من نظيراتها فى العالم الحقيقى، ظهرت لأول مرة فى iOS 10، نظام تشغيل iPhone لعام 2016 من Apple، مما يسمح للمستخدمين بوضع قصاصات من الصور الممتعة على فقاعات iMessage للحصول على تفاعلات أكثر تخصيصًا.

ويعد إنشاء ملصقات iPhone من الصور أمرًا جديدًا فى iOS 17، وكذلك موقعها، فى الإصدارات الأقدم من نظام التشغيل iOS، كان عليك التنقل فى متجر تطبيقات
iMessage
(فى تطبيق الرسائل) ودرج التطبيقات للعثور عليها.

وفى النهج الأكثر انسيابية للبرنامج الجديد، ما عليك سوى الضغط على أيقونة علامة الجمع بجوار الرسالة، واختيار الملصقات واختيار الملصق الذى تريده.

كيفية إنشاء ملصقات من الصور فى iOS 17 فيما يلى كيفية إنشاء ملصقات مخصصة من صورك على أحدث برامج iPhone من Apple:

1- فى تطبيق الصور على جهاز iPhone الخاص بك، اختر الصورة التى تريد تحويلها إلى ملصق iPhone، اضغط على الصورة لفتحها فى عرض ملء الشاشة.

2- المس مع الاستمرار بإصبعك على موضوع الصورة. على سبيل المثال، إذا كانت صورة لكلبك وهو يصنع وجهًا غريبًا، فاضغط بإصبعك على الجرو حتى ترى تأثيرًا متحركًا يسلط الضوء على الموضوع. (إذا لم ينجح الأمر من المحاولة الأولى، قم بذلك مرة أخرى.)

3- فى القائمة المنبثقة التى تظهر أعلى الموضوع، اختر "إضافة ملصق"، إذا كنت لا ترى هذا النص، فاضغط على السهم (>) الموجود فى الطرف الأيمن من مربع الخيارات حتى تجده، بعد الضغط على "إضافة ملصق"، سيظهر الملصق فى نفس الدرج الذى ستراه فى تطبيق الرسائل.

4- اختياريًا، اضغط بإصبعك عليه فى درج الملصقات واختر "إضافة تأثير" من القائمة، ويمكنك إعطائها مخططًا قياسيًا أو إضافة نمط كوميدى أو تحويلها إلى ملصق منتفخ أو جعلها لامعة.

5- اضغط على الزر X أو اسحب لأسفل لإغلاق قائمة الملصقات الموجودة أسفل الشاشة.







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