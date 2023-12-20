مؤشرا ((البحرين العام)) و((البحرين الإسلامي)) يقفلان على تباين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أقفل «مؤشر البحرين العام» يوم أمس الأربعاء عند مستوى 1 , 917.93
نقطة بارتفاع قدره
3.74 نقاط مقارنة بإقفاله يوم الثلاثاء، في حين أقفل «مؤشر البحرين الإسلامي» عند مستوى 728.45
نقطة بانخفاض قدره
0.63 نقطة مقارنة بإقفاله السابق.
وقد تداول المستثمرون في «بورصة البحرين» 2.17 مليون سهم، بقيمة إجمالية قدرها 825.23 ألف دينار بحريني، تم تنفيذها من خلال 119 صفقة، حيث ركز المستثمرون تعاملاتهم على أسهم قطاع المال والتي بلغت قيمة أسهمه المتداولة 266.55 ألف دينار أي ما نسبته 32.30 % من القيمة الإجمالية للتداول وبكمية قدرها 1.35 مليون سهم، تم تنفيذها من خلال 48 صفقة.
جاءت ألمنيوم البحرين (ألبا) في المركز الأول إذ بلغت قيمة أسهمها المتداولة 225.61 ألف دينار أي ما نسبته 27.34 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 223.29 ألف سهم، تم تنفيذها من خلال 38 صفقة. أما المركز الثاني فكان لبيت التمويل الكويتي (بيتك) بقيمة قدرها 208.19 ألف دينار أي ما نسبته 25.23 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 240.10 ألف سهم، تم تنفيذها من خلال 20 صفقة. ثم جاء بنك السلام بقيمة قدرها 107.24 آلاف دينار أي ما نسبته 13.00 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 543.89 ألف سهم، تم تنفيذها من خلال 16 صفقة. وقد تم يوم أمس تداول أسهم 14 شركة، ارتفعت أسعار أسهم 7 شركات، في حين انخفضت أسعار أسهم شركتين، وحافظت بقية الشركات على أسعار إقـفالاتها السابقة.
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