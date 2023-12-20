شامل ناجي يفوز بجائزة ((ادخار الوطني)) لشهر نوفمبر بدء العد التنازلي للسحب على جائزة الحلم في ديسمبر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلن بنك البحرين الوطني ( NBB ) مؤخرًا فوز شامل ناجي ابراهيم بمبلغ 100 , 000 دولار أمريكي، وذلك ضمن سحوبات «ادخار الوطني» لشهر نوفمبر. ويتطلع البنك إلى السحب على أكبر جوائزه لشهر ديسمبر الجاري، وذلك بقيمة إجمالية يبلغ قدرها 2 , 000 , 000 دولار أمريكي، حيث سيحصل فائزان محظوظان على جائزة تبلغ قيمتها مليون دولار أمريكي لكل فائز.
وقبل السحب على الجائزة المنتظرة، سيحظى عملاء بنك البحرين الوطني بفرص للفوز مقابل إيداعهم لكل 50 دينارا بحرينيا، وذلك في حسابات « SaveWave » والتوفير السريع وحساب المميز. وللتأهل للسحوبات يمكن للعملاء الإيداع بكل يسر وسهولة عبر تطبيق الخدمات المصرفية الرقمية لبنك البحرين الوطني، أو في أي من فروع البنك، وذلك في مدة أقصاها 31 ديسمبر الجاري.
وتعليقًا على الإعلان المرتقب، قال صباح عبداللطيف الزياني رئيس تنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد في بنك البحرين الوطني: «مع بدء العد التنازلي لإعلان الفائزين بجائزة الحلم، نتطلع إلى مكافأة اثنين من عملائنا بأكبر جوائز نقدية لهذا العام، تبلغ قيمتها الإجمالية 2 , 000 , 000 دولار أمريكي. ونحن نحث كافة العملاء لتعزيز المبالغ المودعة في حساباتهم التوفيرية، وذلك لزيادة فرصهم بالفوز، ونتمنى حظًا سعيدًا للجميع».
وقد نجح بنك البحرين الوطني في ترسيخ وعد علامته التجارية بالبقاء أقرب إليكم، وذلك في جميع خدماته ومنتجاته المطروحة للأفراد، وحملاته القائمة على مبدأ مركزية العملاء، مما يضمن لعملائه الأوفياء الحصول على تجربة مصرفية مجزية.
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