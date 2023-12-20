شامل ناجي يفوز بجائزة ((ادخار الوطني)) لشهر نوفمبر بدء العد التنازلي للسحب على جائزة الحلم في ديسمبر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلن‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ (‬ NBB ‭) ‬مؤخرًا‭ ‬فوز‭ ‬شامل‭ ‬ناجي‭ ‬ابراهيم‭ ‬بمبلغ‭ ‬100 , 000‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬سحوبات‭ ‬‮«‬ادخار‭ ‬الوطني‮»‬‭ ‬لشهر‭ ‬نوفمبر‭. ‬ويتطلع‭ ‬البنك‭ ‬إلى‭ ‬السحب‭ ‬على‭ ‬أكبر‭ ‬جوائزه‭ ‬لشهر‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬وذلك‭ ‬بقيمة‭ ‬إجمالية‭ ‬يبلغ‭ ‬قدرها‭ ‬2 , 000 , 000‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬حيث‭ ‬سيحصل‭ ‬فائزان‭ ‬محظوظان‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬تبلغ‭ ‬قيمتها‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬لكل‭ ‬فائز‭.‬

وقبل‭ ‬السحب‭ ‬على‭ ‬الجائزة‭ ‬المنتظرة،‭ ‬سيحظى‭ ‬عملاء‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬بفرص‭ ‬للفوز‭ ‬مقابل‭ ‬إيداعهم‭ ‬لكل‭ ‬50‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬حسابات‭ ‬‮«‬ SaveWave ‮»‬‭ ‬والتوفير‭ ‬السريع‭ ‬وحساب‭ ‬المميز‭. ‬وللتأهل‭ ‬للسحوبات‭ ‬يمكن‭ ‬للعملاء‭ ‬الإيداع‭ ‬بكل‭ ‬يسر‭ ‬وسهولة‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الرقمية‭ ‬لبنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬فروع‭ ‬البنك،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬مدة‭ ‬أقصاها‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري‭.‬

وتعليقًا‭ ‬على‭ ‬الإعلان‭ ‬المرتقب،‭ ‬قال‭ ‬صباح‭ ‬عبداللطيف‭ ‬الزياني‭ ‬رئيس‭ ‬تنفيذي‭ ‬للخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭: ‬‮«‬مع‭ ‬بدء‭ ‬العد‭ ‬التنازلي‭ ‬لإعلان‭ ‬الفائزين‭ ‬بجائزة‭ ‬الحلم،‭ ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬مكافأة‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬عملائنا‭ ‬بأكبر‭ ‬جوائز‭ ‬نقدية‭ ‬لهذا‭ ‬العام،‭ ‬تبلغ‭ ‬قيمتها‭ ‬الإجمالية‭ ‬2 , 000 , 000‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭. ‬ونحن‭ ‬نحث‭ ‬كافة‭ ‬العملاء‭ ‬لتعزيز‭ ‬المبالغ‭ ‬المودعة‭ ‬في‭ ‬حساباتهم‭ ‬التوفيرية،‭ ‬وذلك‭ ‬لزيادة‭ ‬فرصهم‭ ‬بالفوز،‭ ‬ونتمنى‭ ‬حظًا‭ ‬سعيدًا‭ ‬للجميع‮»‬‭. ‬

وقد‭ ‬نجح‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬وعد‭ ‬علامته‭ ‬التجارية‭ ‬بالبقاء‭ ‬أقرب‭ ‬إليكم،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬خدماته‭ ‬ومنتجاته‭ ‬المطروحة‭ ‬للأفراد،‭ ‬وحملاته‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬مبدأ‭ ‬مركزية‭ ‬العملاء،‭ ‬مما‭ ‬يضمن‭ ‬لعملائه‭ ‬الأوفياء‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تجربة‭ ‬مصرفية‭ ‬مجزية‭.‬