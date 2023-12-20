وزير المالية يؤكد عمق العلاقات التاريخية بين البحرين والسعودية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية الراسخة التي تربط مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وما تتميز به من تعاون مثمر في كافة المجالات، بفضل ما تحظى به من رعايةٍ واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.
وأشار وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى الحرص الذي يوليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأخوه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، لتعزيز التعاون للوصول إلى التكامل المنشود بين البلدين على مختلف الصعد، بما يحقق التطلعات المشتركة، وينعكس أثره على نماء وازدهار البلدين والشعبين الشقيقين.
جاء ذلك لدى لقاء وزير المالية والاقتصاد الوطني، أمس، صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى مملكة البحرين، بمناسبة انتهاء فترة عمله، حيث أشاد بالجهود الطيبة والمخلصة التي بذلها صاحب السمو الملكي سفير المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين طوال فترة عمله، التي أسهمت في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، متمنياً له دوام التوفيق والسداد في مهامه المستقبلية.
كما جرى خلال اللقاء استعراض مسارات التعاون المالي والاقتصادي بين البلدين، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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