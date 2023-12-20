الجهاز الوطني للإيرادات: 155 زيارة تفتيشية للأسواق المحلية خلال نوفمبر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أكّد‭ ‬الجهاز‭ ‬الوطني‭ ‬للإيرادات‭ ‬تنفيذه‭ ‬155‭ ‬زيارة‭ ‬تفتيشية‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬المحلية‭ ‬بمختلف‭ ‬محافظات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬نوفمبر‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬الأسواق‭ ‬المحلية‭ ‬لحماية‭ ‬حقوق‭ ‬المستهلكين‭ ‬والتحقق‭ ‬من‭ ‬امتثال‭ ‬المنشآت‭ ‬التجارية‭ ‬لضمان‭ ‬التطبيق‭ ‬السليم‭ ‬للقيمة‭ ‬المضافة‭ ‬والانتقائية‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تطبيق‭ ‬نظام‭ ‬الطوابع‭ ‬الرقمية‭ ‬على‭ ‬منتجات‭ ‬السجائر‭ ‬وتبغ‭ ‬الأرجيلة‭ (‬المعسّل‭)‬،‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬مدى‭ ‬وعي‭ ‬المحلات‭ ‬بآلية‭ ‬تطبيق‭ ‬نظام‭ ‬الطوابع‭ ‬الرقمية‭ ‬وإلزامية‭ ‬وجود‭ ‬تلك‭ ‬الطوابع‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬منتجات‭ ‬السجائر‭ ‬وتبغ‭ ‬الأرجيلة‭ (‬المعسّل‭) ‬المتواجدة‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬المحلية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الالتزام‭ ‬بالآليات‭ ‬الواجب‭ ‬اتباعها‭. ‬وأشاد‭ ‬الجهاز‭ ‬الوطني‭ ‬للإيرادات‭ ‬بالدور‭ ‬الفعال‭ ‬للحملات‭ ‬التفتيشية‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬الوعي‭ ‬وامتثال‭ ‬الخاضعين‭ ‬للقيمة‭ ‬المضافة،‭ ‬حيث‭ ‬أسفرت‭ ‬الحملات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تنفيذها‭ ‬خلال‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬عن‭ ‬رصد‭ ‬13مخالفة،‭ ‬والتي‭ ‬استوجبت‭ ‬فرض‭ ‬غرامات‭ ‬إدارية‭ ‬وفقًا‭ ‬لقانون‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬والانتقائية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬رصد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬شبهات‭ ‬التهرب‭ ‬من‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬والانتقائية‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تستوجب‭ ‬غلق‭ ‬بعض‭ ‬المحلات‭ ‬تحفظيًا،‭ ‬وبناءً‭ ‬عليه‭ ‬فإن‭ ‬الجهاز‭ ‬الوطني‭ ‬للإيرادات‭ ‬بصدد‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬حيال‭ ‬تلك‭ ‬المنشآت‭ ‬المخالفة،‭ ‬وإحالة‭ ‬من‭ ‬يثبت‭ ‬ارتكابه‭ ‬لأحد‭ ‬جرائم‭ ‬التهرب‭ ‬إلى‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬لتحريك‭ ‬دعوى‭ ‬جنائية،‭ ‬والتي‭ ‬قد‭ ‬تصل‭ ‬عقوبتها‭ ‬إلى‭ ‬السجن‭ ‬لمدة‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬وغرامة‭ ‬تعادل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أمثال‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬المتهرب‭ ‬عنها‭ ‬وفقًا‭ ‬لقانون‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة،‭ ‬والحبس‭ ‬لمدة‭ ‬سنة‭ ‬وغرامة‭ ‬تعادل‭ ‬مثلي‭ ‬الانتقائية‭ ‬المتهرب‭ ‬عنها‭ ‬وفقًا‭ ‬لقانون‭ ‬الانتقائية‭.‬

وأكد‭ ‬الجهاز‭ ‬استمرار‭ ‬الحملات‭ ‬التفتيشية‭ ‬بهدف‭ ‬ضمان‭ ‬التطبيق‭ ‬السليم‭ ‬وزيادة‭ ‬معدلات‭ ‬الامتثال‭ ‬للقيمة‭ ‬المضافة‭ ‬والانتقائية،‭ ‬وحث‭ ‬جميع‭ ‬الخاضعين‭ ‬المسجلين‭ ‬لدى‭ ‬الجهاز‭ ‬الوطني‭ ‬للإيرادات‭ ‬على‭ ‬الالتزام‭ ‬بتطبيق‭ ‬التشريعات‭ ‬كإصدار‭ ‬فواتير‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬عن‭ ‬كافة‭ ‬عمليات‭ ‬التوريد‭ ‬مع‭ ‬ضرورة‭ ‬استيفاء‭ ‬تلك‭ ‬الفواتير‭ ‬للشروط‭ ‬والأحكام،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الالتزام‭ ‬بأن‭ ‬يكون‭ ‬السعر‭ ‬المعلن‭ ‬للسلع‭ ‬والخدمات‭ ‬مشتملاً‭ ‬على‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة،‭ ‬وكذلك‭ ‬الالتزام‭ ‬بوضع‭ ‬شهادة‭ ‬التسجيل‭ ‬لأغراض‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬ظاهر‭ ‬في‭ ‬المنشأة‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الالتزامات‭ ‬وذلك‭ ‬تجنباً‭ ‬للمخالفات‭.‬

ونوّه‭ ‬الجهاز‭ ‬بأهمية‭ ‬تضافر‭ ‬جهود‭ ‬كافة‭ ‬الأطراف‭ ‬المعنية‭ ‬لإنجاح‭ ‬المراحل‭ ‬المختلفة‭ ‬للتطبيق،‭ ‬داعيًا‭ ‬كل‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬والأفراد‭ ‬ممن‭ ‬تجاوزت‭ ‬توريداتهم‭ ‬السنوية‭ ‬الخاضعة‭ ‬للقيمة‭ ‬المضافة‭ ‬حد‭ ‬التسجيل‭ ‬الإلزامي‭ ‬البالغ‭ ‬37 , 500‭ ‬دينارا‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬استكمال‭ ‬إجراءات‭ ‬التسجيل‭ ‬لأغراض‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬تجنباً‭ ‬لاتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬باعتبارها‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬حالات‭ ‬التهرب‭ ‬من‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تصل‭ ‬عقوبتها‭ ‬إلى‭ ‬السجن‭ ‬مدة‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬وغرامة‭ ‬تعادل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أمثال‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬المستحقة‭ ‬وفقًا‭ ‬لقانون‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭. ‬هذا‭ ‬ودعا‭ ‬الجهاز‭ ‬الوطني‭ ‬للإيرادات‭ ‬أيضًا‭ ‬كافة‭ ‬المستهلكين‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬إلى‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬أية‭ ‬مخالفة‭ ‬أو‭ ‬تجاوز‭ ‬لقانون‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬أو‭ ‬الانتقائية‭ ‬عبر‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬أحد‭ ‬المختصين‭ ‬على‭ ‬الرقم‭ ‬80008001‭ ‬والموجودين‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة،‭ ‬وطوال‭ ‬أيام‭ ‬الأسبوع،‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬النظام‭ ‬الوطني‭ ‬للمقترحات‭ ‬والشكاوى‭ (‬تواصل‭)‬،‭ ‬كما‭ ‬يمكن‭ ‬إرسال‭ ‬الاستفسارات‭ ‬أو‭ ‬الملاحظات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالقيمة‭ ‬المضافة‭ ‬على‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬ vat@nbr ‭.‬ gov ‭.‬ bh ‭ ‬أو‭ ‬التواصل‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬نظام‭ ‬الطوابع‭ ‬الرقمية‭ ‬على‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬ ds@nbr ‭.‬ gov ‭.‬ bh ‭.‬