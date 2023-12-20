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الإمارات للطاقة النووية: إتمام تحميل الوقود في رابع محطات براكة

12/20/2023 11:24:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلنت‭ ‬مؤسسة‭ ‬الإمارات‭ ‬للطاقة‭ ‬النووية،‭ ‬وفق‭ ‬صحف‭ ‬الامارات‭ ‬امس‭ ‬إتمام‭ ‬تحميل‭ ‬الوقود‭ ‬في‭ ‬مفاعل‭ ‬المحطة‭ ‬الرابعة‭ ‬ضمن‭ ‬محطات‭ ‬براكة‭ ‬للطاقة‭ ‬النووية،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬نحو‭ ‬بدء‭ ‬تشغيل‭ ‬هذه‭ ‬المحطة‭ ‬عام‭ ‬2024‭.‬

وأشارت‭ ‬المؤسسة،‭ ‬في‭ ‬بيان،‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬اتخاذ‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬وفق‭ ‬متطلبات‭ ‬اللوائح‭ ‬المحلية‭ ‬وأعلى‭ ‬المعايير‭ ‬العالمية،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬صدور‭ ‬رخصة‭ ‬تشغيل‭ ‬المحطة‭ ‬الرابعة‭ ‬للذراع‭ ‬التشغيلية‭ ‬للمؤسسة،‭ ‬شركة‭ ‬نواة‭ ‬للطاقة،‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الهيئة‭ ‬الاتحادية‭ ‬للرقابة‭ ‬النووية‭ ‬وذكرت‭ ‬المؤسسة،‭ ‬أنه‭ ‬فور‭ ‬تشغيل‭ ‬محطة‭ ‬‮«‬براكة‮»‬‭ ‬الرابعة‭ ‬تجاريًا،‭ ‬ستعمل‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬إجمالي‭ ‬قدرة‭ ‬إنتاج‭ ‬الكهرباء‭ ‬النظيفة‭ ‬في‭ ‬محطات‭ ‬‮«‬براكة‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬5‭.‬6‭ ‬جيجا‭ ‬وات،‭ ‬ما‭ ‬يوفر‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬تيرا‭ ‬وات‭ ‬من‭ ‬الكهرباء‭ ‬النظيفة‭ ‬لشبكة‭ ‬كهرباء‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬سنويا،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬25 % ‭ ‬من‭ ‬احتياجات‭ ‬الدولة‭ ‬من‭ ‬الكهرباء،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬ملايين‭ ‬الأطنان‭ ‬من‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الكربونية،‭ ‬وهو‭ ‬السبب‭ ‬الرئيسي‭ ‬لظاهرة‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭.‬

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