الإمارات للطاقة النووية: إتمام تحميل الوقود في رابع محطات براكة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وفق صحف الامارات امس إتمام تحميل الوقود في مفاعل المحطة الرابعة ضمن محطات براكة للطاقة النووية، في خطوة مهمة نحو بدء تشغيل هذه المحطة عام 2024.
وأشارت المؤسسة، في بيان، إلى أنه تم اتخاذ هذه الخطوة وفق متطلبات اللوائح المحلية وأعلى المعايير العالمية، وذلك بعد صدور رخصة تشغيل المحطة الرابعة للذراع التشغيلية للمؤسسة، شركة نواة للطاقة، من قبل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وذكرت المؤسسة، أنه فور تشغيل محطة «براكة» الرابعة تجاريًا، ستعمل على رفع إجمالي قدرة إنتاج الكهرباء النظيفة في محطات «براكة» إلى 5.6 جيجا وات، ما يوفر أكثر من 40 تيرا وات من الكهرباء النظيفة لشبكة كهرباء الإمارات العربية المتحدة سنويا، وهو ما يعادل 25 % من احتياجات الدولة من الكهرباء، إلى جانب الحد من ملايين الأطنان من الانبعاثات الكربونية، وهو السبب الرئيسي لظاهرة التغير المناخي.
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