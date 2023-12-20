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زيلينسكي : أثق بالدعم الأمريكي الإضافي - جريدة الوطن السعودية

12/20/2023 11:23:33 PM
(MENAFN- Al Watan) ذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه متأكد من أن الولايات المتحدة ستفي بوعدها بتقديم مليارات الدولارات كمساعدات إضافية لكييف لمواصلة حربها ضد روسيا، وأجاب بصراحة ((لا)) على سؤال حول ما إذا كانت بلاده قد تخسر الحرب.
وفي حديثه في مؤتمر صحفي بمناسبة نهاية العام في كييف، نفى أيضًا التلميحات بأن قوات موسكو قد خرجت من عام 2023 على القمة بعد صد الهجوم المضاد الأوكراني وتكثيف إنتاجها العسكري.
وأضاف أن ((روسيا فشلت في تحقيق أي من أهدافها)) هذا العام، على الرغم من اعترافه بأن أوكرانيا لا تزال تواجه ((الكثير من التحديات)) بعد استخدام المعدات العسكرية الغربية في الهجوم المضاد الذي فشل.
بلا اتفاق
وغادر الكونجرس الأمريكي المدينة لقضاء العطلات دون التوصل إلى اتفاق لإرسال نحو 61 مليار دولار إلى أوكرانيا، وتقول وزارة الدفاع الأمريكية إن الأموال اللازمة لمساعدة كييف على وشك النفاد بعد نحو 22 شهرًا من القتال. واضطر الاتحاد الأوروبي أيضًا إلى المضي قدمًا في العام الجديد بخطة لتزويد أوكرانيا بمبلغ 54.5 مليار دولار بعد اعتراض رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان عليها.
وقال زيلينسكي: ((أنا واثق من أن الولايات المتحدة لن تخذلنا وأن ما اتفقنا عليه مع الولايات المتحدة سيتم تنفيذه)).
أهمية الدعم
إن الدعم الغربي يشكل أهمية بالغة في حرب أوكرانيا ضد جارتها الأكبر حجمًا والأفضل تسليحًا، والولايات المتحدة تشكل المصدر الأكبر للمساعدة على الإطلاق. ولا تزال روسيا تتفوق على قوات كييف تسليحًا وعددًا.
وقال زيلينسكي إن أوكرانيا تلقت أنظمة سطح-جو إضافية من طراز باتريوت أمريكية الصنع وأنظمة NASAMS المتقدمة المضادة للطائرات، مما يوفر دفاعًا متوسطًا إلى طويل المدى ضد الهجمات الصاروخية الروسية، رافضًا الخوض في التفاصيل.
وستساعد هذه الأسلحة في صد الهجمات الروسية المتوقعة على شبكة الكهرباء في أوكرانيا خلال فصل الشتاء.
وبينما كان زيلينسكي متفائلًا بشأن تلقي المزيد من المساعدة العسكرية والمالية من دول الاتحاد الأوروبي، فإنه كان أقل تفاؤلًا بشأن فرص أوكرانيا في الانضمام إلى الناتو.

MENAFN20122023000089011017ID1107636493

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