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الاتحاد الأوروبي يتوصل لاتفاق حول إصلاح نظام الهجرة ومنظمات غير حكومية تعرب عن قلقها

12/20/2023 11:22:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) توصل النواب الأوروبيون والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن مسألة شائكة تثير قلق الحقوقيين وهي إصلاح نظام الهجرة، وذلك بعد مناقشات دامت سنوات طويلة ومفاوضات في اللحظة الأخيرة استمرت لساعات.
وأشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بهذا «الاتفاق التاريخي» حول ميثاق الهجرة واللجوء، واعتبرت رئيسة البرلمان الأوروبي روبيرتا ميتسولا «أنه على الأرجح أهم اتفاق تشريعي» في ولايتها.
ولقيت هذه المبادرة إشادات من ألمانيا وفرنسا وإسبانيا واليونان وهولندا، فضلا عن إيطاليا التي اعتبرت أن هذا الإصلاح يجعل البلدان التي هي في الخطوط الأمامية في مواجهة تدفقات المهاجرين «تشعر بأنها ليست وحيدة».
وفي المقابل، دحضت المجر المعارضة لتدابير التضامن المنصوص عليها في الاتفاق «بشدة» الميثاق الجديد للهجرة واللجوء الذي لا يتطلب اعتماده سوى أغلبية مؤهلة.
ويشكل هذا الميثاق الذي قدمته المفوضية الأوروبية في سبتمبر 2020 محاولة جديدة لإعادة صياغة اللوائح الأوروبية، بعد أن فشلت محاولة سابقة في 2016 في أعقاب أزمة اللاجئين.
والهدف هو إقرار مجمل النصوص بشكل نهائي قبل الانتخابات الأوروبية المقرر تنظيمها في يونيو 2024، علما أن مسألة الهجرة تتصدر النقاش السياسي في عدة بلدان أوروبية، على خلفية تصاعد الأحزاب اليمينية المتطرفة والشعبوية.
وينص الإصلاح الذي يتضمن سلسلة من خمسة نصوص، على مراقبة معززة لعمليات وفود المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي وإقامة مراكز مغلقة بالقرب من الحدود لإعادة الذين ترفض طلباتهم للجوء بسرعة أكبر، فضلا عن آلية تضامن إلزامية بين البلدان الأعضاء لمساعدة الدول التي تواجه ضغوطا كبيرة.
ومازال ينبغي أن يحصل هذا الاتفاق السياسي رسميا على موافقة كل من المجلس (الدول الأعضاء) والبرلمان الأوروبي.
وينبغي للدول الأعضاء الأخرى تقديم المساعدة، إما من خلال تولي طلبات اللجوء (نقل أصحاب الطلبات إلى أراضيها) أو من خلال تقديم دعم مالي أو مادي.
وينص الإصلاح أيضا على «فرز» المهاجرين عند وصولهم وعلى مسار معجل عبر «آلية على الحدود» للمهاجرين الأقل أهلية مبدئيا للحصول على حق اللجوء، تسمح بإعادتهم في أسرع وقت إلى بلد الأصل أو العبور.
ومن النصوص الأخرى التي تم التوافق عليها، تسوية بشأن حالات الأزمات والقوة القاهرة بغية تنظيم الرد في وجه تدفق كثيف للمهاجرين إلى دولة في الاتحاد، كما حصل وقت أزمة اللجوء في 2015-2016.
وينص الميثاق في هذا السياق على مبدأ التضامن الإلزامي بين الدول الأعضاء واعتماد نظام استثنائي أقل حماية لطالبي اللجوء من الإجراءات الاعتيادية، مع احتمال تمديد فترة الاستبقاء عند الحدود الخارجية للتكتل الأوروبي.
كما رحبت المنظمة الدولية للهجرة بالاتفاق «الذي يعلن عن إطار أوروبي مشترك وشامل ويمكن التنبؤ به، وتنتظر بفارغ الصبر اعتماده رسميا»، مشيرا إلى أن المنظمة مستعدة لدعم الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي ليكون تنفيذ الاتفاق «انسانيا ويعتمد على الحقوق».
إلا أن مجموعة من 15 منظمة غير حكومية تعنى بعمليات الإغاثة في البحر اعتبرت أن «هذا الاتفاق يشكل فشلا تاريخيا» و«سيتسبب في المزيد من الوفيات في البحر».
واشارت منظمة العفو الدولية إلى أن الاتفاق «سيزيد من معاناة» المنفيين، ووصفته منظمة «أوكسفام» بأنه «تفكيك خطير للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين».

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