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مقتل مدني و4 عناصر من قسد في هجوم بالأسلحة الرشاشة بريف دير الزور

12/20/2023 11:22:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قتل 4 عناصر على الاقل من قوات سوريا الديموقراطية «قسد»، امس، في هجوم بالأسلحة الرشاشة لمجهولين بريف دير الزور، بينما قتل مدني وأصيب آخر خلال محاولة عناصر قسد التصدي للمهاجمين.
وأكدت شبكة الخابور المحلية مقتل مدني وإصابة آخر بالإضافة لمقتل 4 عناصر من «قسد» وإصابة آخرين، بهجوم نفذه مسلحون بين بلدتي ذيبان والحوايج بريف دير الزور الشرقي.
وقالت الشبكة إن مسلحين اثنين يعتقد أنهما من تنظيم «داعش»، يستقلان دراجة نارية فتحا النار على آلية لقوات سوريا الديموقراطية «قسد».
وأفادت بأن السيارة المستهدفة هي مخصصة لتبديل العناصر، وأطلق عليها النار بالقرب من مفرق «الرغيب» ما أدى لمقتل 4 عناصر وإصابة آخرين، مضيفة أن السيارة أكملت مسيرها باتجاه نقطة لقسد قريبة من الموقع فبدأ عناصر النقطة بإطلاق نار عشوائي أسفر عن مقتل مدني وإصابة آخر.

MENAFN20122023000130011022ID1107636484

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