مقتل مدني و4 عناصر من قسد في هجوم بالأسلحة الرشاشة بريف دير الزور

(MENAFN
- Al-Anbaa) قتل 4 عناصر على الاقل من قوات سوريا الديموقراطية «قسد»، امس، في هجوم بالأسلحة الرشاشة لمجهولين بريف دير الزور، بينما قتل مدني وأصيب آخر خلال محاولة عناصر قسد التصدي للمهاجمين.
وأكدت شبكة الخابور المحلية مقتل مدني وإصابة آخر بالإضافة لمقتل 4 عناصر من «قسد» وإصابة آخرين، بهجوم نفذه مسلحون بين بلدتي ذيبان والحوايج بريف دير الزور الشرقي.
وقالت الشبكة إن مسلحين اثنين يعتقد أنهما من تنظيم «داعش»، يستقلان دراجة نارية فتحا النار على آلية لقوات سوريا الديموقراطية «قسد».
وأفادت بأن السيارة المستهدفة هي مخصصة لتبديل العناصر، وأطلق عليها النار بالقرب من مفرق «الرغيب» ما أدى لمقتل 4 عناصر وإصابة آخرين، مضيفة أن السيارة أكملت مسيرها باتجاه نقطة لقسد قريبة من الموقع فبدأ عناصر النقطة بإطلاق نار عشوائي أسفر عن مقتل مدني وإصابة آخر.
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