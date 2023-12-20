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ماليزيا تحظر على سفن الشحن الإسرائيلية دخول مرافئها

12/20/2023 11:22:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حظرت ماليزيا على سفن الشحن الإسرائيلية أن ترسو في مرافئها، ردا على القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي «يتجاهل المبادئ الإنسانية الأساسية» في نظر كوالالمبور.
وسيحظر أيضا على السفن المتوجهة إلى إسرائيل تحميل بضائعها في أي مرفأ من مرافئ ماليزيا، حسبما أعلن رئيس الوزراء أنور إبراهيم.
ويطول هذا التدبير أيضا، بحسب تصريح رئيس الوزراء الماليزي، الشركة الإسرائيلية للنقل البحري «زيم» الحائزة تصريحا منذ عام 2002 من السلطات الماليزية.
وصرح أنور إبراهيم بأن «هذه العقوبات تأتي ردا على أعمال إسرائيل التي تتجاهل المبادئ الإنسانية الأساسية وتنتهك القوانين الدولية مع مجزرتها المتواصلة وعنفها بحق الفلسطينيين».

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