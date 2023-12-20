ماليزيا تحظر على سفن الشحن الإسرائيلية دخول مرافئها

(MENAFN
- Al-Anbaa) حظرت ماليزيا على سفن الشحن الإسرائيلية أن ترسو في مرافئها، ردا على القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي «يتجاهل المبادئ الإنسانية الأساسية» في نظر كوالالمبور.
وسيحظر أيضا على السفن المتوجهة إلى إسرائيل تحميل بضائعها في أي مرفأ من مرافئ ماليزيا، حسبما أعلن رئيس الوزراء أنور إبراهيم.
ويطول هذا التدبير أيضا، بحسب تصريح رئيس الوزراء الماليزي، الشركة الإسرائيلية للنقل البحري «زيم» الحائزة تصريحا منذ عام 2002 من السلطات الماليزية.
وصرح أنور إبراهيم بأن «هذه العقوبات تأتي ردا على أعمال إسرائيل التي تتجاهل المبادئ الإنسانية الأساسية وتنتهك القوانين الدولية مع مجزرتها المتواصلة وعنفها بحق الفلسطينيين».
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