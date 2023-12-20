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فرنسا ارتياح بأوساط اليمين المتطرف وقلق في حزب ماكرون بعد إقرار قانون الهجرة

12/20/2023 11:22:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أثار تبني مشروع قانون مثير للجدل بشأن الهجرة في فرنسا يعتبر اليمين المتطرف إجراءاته بمنزلة «انتصار ايديولوجي»، أزمة سياسية خطيرة داخل الأغلبية البرلمانية للرئيس لإيمانويل ماكرون بعد استقالة وزير احتجاجا على تمرير القانون.
بعد أشهر من فصول تشريعية سادها التوتر، وافق البرلمان بشكل نهائي على قانون الهجرة، ما أدى إلى تشديد شروط استقبال الأجانب في فرنسا، الأمر الذي رحب به اليمين واليمين المتطرف بزعامة مارين لوبن التي ترى في ذلك «انتصارا ايديولوجيا».
وأكد المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أن وزير الصحة أوريليان روسو قدم استقالته وتم استبداله «مؤقتا» بالوزيرة المنتدبة الحالية المكلفة بالمهن الصحية أنييس فيرمان لو بودو.
وأتت استقالة روسو على خلفية معارضته القانون الذي تبناه البرلمان، لكن المتحدث الحكومي شدد في إيجاز صحافي بعد اجتماع للحكومة على أنه «لا حركة تمرد وزارية».
وأقر البرلمان الفرنسي بصورة نهائية مشروع القانون المثير للجدل بشأن الهجرة بعدما أيده في مجلس النواب 349 نائبا وعارضه 186 نائبا من اصل 573 مشاركا بعيد إقراره في مجلس الشيوخ. لكن 59 نائبا من الغالبية صوتوا ضد او امتنعوا عن التصويت.
وقالت رئيسة الجمعية الوطنية يائيل برون بيفيه ان «الغالبية تمر بلحظة مؤلمة» مقرة بـ«وجود تجاذبات». واعتبر احد مناصري ماكرون دعم اليمين المتطرف بمنزلة «ضربة قاسية» للأغلبية.
وأكدت الحكومة من جهتها أن النص كان سيقر حتى دون تصويت حزب التجمع الوطني - أي إذا امتنع نوابه عن التصويت - ورحب وزير الداخلية جيرالد دارمانان بتبني نص «قوي وحازم لحماية الفرنسيين ولتسوية أوضاع العمال غير الشرعيين».
ويؤكد المحللون السياسيون كما المعارضة ان مشروع القانون لن سيقر إذا صوت نواب حزب التجمع الوطني ضده.
وصرحت رئيسة الوزراء اليزابيت بورن لفرانس انتر «أنا شخص إنساني للغاية. وحرصت على أن يحترم النص قيمنا».
وفي الأثناء، اعترفت بأن بعض التدابير قد تكون غير دستورية وأن النص «قد يعدل» بعد أن يدرسه المجلس الدستوري بعدما أحاله رئيس الجمهورية اليه.
وبعد الانتقادات سعت رئيسة الوزراء جاهدة للتأكيد انه لا «أزمة داخل غالبيتها رغم أن عدة وزراء من «الجناح اليساري» لأنصار ماكرون هددوا بالاستقالة إذا تم تبني النص.
من جانبه، أشاد إريك شوتي رئيس الجمهوريين (يمين تقليدي) وهو حزب تقترب أفكاره بشكل متزايد من اليمين المتطرف، بـ«الانتصار التاريخي لليمين».
وانتقدت المعارضة اليسارية النص، واتهم رئيس النواب الاشتراكيين بوريس فالو الحكومة بـ «الاستسلام لأكثر الأفكار فسادا». وندد زعيم اليسار المتشدد جان لوك ميلانشون بـ «نصر مقزز».
وعلى صعيد آخر، تم تعيين رئيس الاستخبارات الداخلية الفرنسية لقيادة المديرة العامة للأمن الخارجي في البلاد.
وقال وزير الدفاع سيباستيان لوكورنو إن نيكولا ليرنر سيحل مكان ديبلوماسي مخضرم لرئاسة المديرية العامة للأمن الخارجي.
وهي المرة الأولى التي يتولى فيها رئيس سابق للمديرية العامة للأمن الداخلي منصب رئيس الاستخبارات الخارجية.
وليرنر موظف حكومي يبلغ من العمر 45 عاما، تخرج في كلية الدراسات العليا ENA في نفس العام مع الرئيس ايمانويل ماكرون ويقال إنه مقرب منه.
وهو معروف بأنه مجتهد وكتوم وأمضى حياته المهنية في وزارة الداخلية، حيث عمل بشكل أساسي على الأمن القومي وأصبح رئيسا للمديرية العامة للأمن الداخلي في عام 2018.

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