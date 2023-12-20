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بريطانيا ترسل مدمرة لحماية السفن في البحر الأحمر وخليج عدن

12/20/2023 11:22:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت بريطانيا إرسال المدمرة «دياموند» التابعة للبحرية الملكية للعمل ضمن قوات تحالف دولي خاص بحماية السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.
وأوضح بيان للحكومة البريطانية أن «دياموند» ستنضم إلى 3 مدمرات أميركية وسفينة حربية فرنسية في المنطقة، من أجل «حماية حرية الملاحة والتجارة الدولية وحياة البشر من خلال التصدي لجهات غير حكومية في المياه الدولية».
وأعلنت الولايات المتحدة الاثنين الفائت تشكيل تحالف دولي للتصدي لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر، تحت مسمى «المبادرة الأمنية المتعددة الجنسيات»، والذي يضم 10 بلدان، بينها: الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا.

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