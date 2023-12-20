بريطانيا ترسل مدمرة لحماية السفن في البحر الأحمر وخليج عدن

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلنت بريطانيا إرسال المدمرة «دياموند» التابعة للبحرية الملكية للعمل ضمن قوات تحالف دولي خاص بحماية السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.
وأوضح بيان للحكومة البريطانية أن «دياموند» ستنضم إلى 3 مدمرات أميركية وسفينة حربية فرنسية في المنطقة، من أجل «حماية حرية الملاحة والتجارة الدولية وحياة البشر من خلال التصدي لجهات غير حكومية في المياه الدولية».
وأعلنت الولايات المتحدة الاثنين الفائت تشكيل تحالف دولي للتصدي لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر، تحت مسمى «المبادرة الأمنية المتعددة الجنسيات»، والذي يضم 10 بلدان، بينها: الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا.
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