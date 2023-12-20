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المنتدى العربي ـ الروسي يدعو إلىوقف دائم للنار في غزة ويشدد على ضمان سلامة الملاحة في الخليج والبحر الأحمر

12/20/2023 11:22:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكدت روسيا وجامعة الدول العربية على أهمية وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وشددتا على ضرورة التوصل الى حل شامل بفتح أفق سياسي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وقال وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف خلال مشاركته في أعمال المنتدى العربي ـ الروسي على المستوى الوزاري بمراكش أمس «نواصل محاولاتنا المتعددة مع من يشاركوننا نفس الأفكار لدفع مجلس الأمن الدولي إلى تبني قرار يفرض وقفا دائما لإطلاق النار».
من جهته، قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط في كلمة للمنتدى عبر الفيديو من القاهرة إن «كل من يقف ضد وقف فوري لإطلاق النار في غزة يحمل على يديه دماء الأبرياء». وشدد البيان الختامي لمنتدى التعاون العربي ـ الروسي على ضرورة ضمان أمن وسلامة الملاحة في الخليج والبحر الأحمر.
وأكد على «رفض وإدانة الأعمال التي تستهدف أمن وسلامة الملاحة والمنشآت البحرية وإمدادات الطاقة وأنابيب النفط والمنشآت النفطية في الخليج والممرات المائية الأخرى».
وأضاف البيان أن الوزراء اتفقوا على «الإدانة الشديدة للحرب العدوانية الإسرائيلية المستمرة والمتصاعدة» على الفلسطينيين في غزة و«رفض أي تبرير لهذه الحرب بما في ذلك بوصفها بأنها دفاع عن النفس».
في غضون ذلك، تكثفت جهود الوساطة المصرية والقطرية للتوصل إلى هدنة ثانية محتملة في غزة، فيما واصلت إسرائيل غاراتها الجوية وقصفها العنيف على القطاع وسط اشتباكات مع فصائل المقاومة الفلسطينية في اليوم الـ 75 للحرب. وكشف مصدر مطلع لـ «رويترز» أن عدد المحتجزين والأسرى المقرر إطلاق سراحهم مازال قيد البحث، حيث تصر إسرائيل على إدراج الرهائن من النساء والرجال الأكبر سنا. وأضاف المصدر ذاته ان أسرى فلسطينيين بتهم ارتكاب جرائم خطيرة يمكن أن يكونوا على القائمة أيضا. جاء ذلك وسط إبداء كل من إسرائيل و«حماس» بوادر إيجابية بشأن هدنة محتملة، حيث أجرى رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية امس مباحثات في القاهرة تناولت «وقف العدوان والحرب تمهيدا لصفقة تبادل بين الأسرى وإنهاء الحصار على قطاع غزة» على ما أفاد مصدر في حماس وكالة فرانس برس.
في المقابل، أعلن الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ أن «إسرائيل مستعدة لهدنة إنسانية جديدة ومساعدة إنسانية إضافية للسماح بإطلاق سراح الرهائن»، كما أوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقاء مع عائلات الرهائن مساء اسم الأول أنه أوفد مؤخرا «مرتين مدير الموساد إلى أوروبا لتنشيط مسار الإفراج عن الرهائن» المحتجزين لدى حماس وفصائل فلسطينية مسلحة أخرى.
في الغضون، أعلن برنامج الأغذية العالمي أن قافلة مساعدات إنسانية دخلت غزة بعد انطلاقها من الأردن، هي الأولى من المملكة إلى القطاع منذ اندلاع الحرب.
ميدانيا، واصل الجيش الإسرائيلي قصفه وعملياته البرية في غزة، وأفادت مصادر في حكومة حماس عن قصف على رفح وخان يونس ودير البلح تسبب بسقوط 11 قتيلا على الأقل.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه «يوسع نطاق عملياته ويعمقها» في خان يونس، وأفاد عن مقتل جندي، ما يرفع حصيلة القتلى في صفوفه منذ بدء العمليات البرية في غزة 27 أكتوبر الماضي إلى 133 عسكريا.
كما اندلعت معارك عنيفة بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي «حماس» في شوارع مدينة خان يونس، ثاني أكبر مدينة في غزة.

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