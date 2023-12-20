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العراق الإطار التنسيقي الفائز الأكبر في مجالس المحافظات

12/20/2023 11:22:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حصلت الأحزاب المنضوية تحت لواء «الإطار التنسيقي» الشيعي في العراق على 101 مقعد على الأقل من 285 مقعدا متاحا في انتخابات مجالس المحافظات التي أجريت مؤخرا مما يمنحها أكبر حصة. ونافس أعضاء «الإطار التنسيقي» ضمن ثلاث قوائم رئيسية لكنهم قالوا إنهم سيحكمون معا بعد انتخابات مجالس المحافظات التي أجريت في 18 ديسمبر الجاري، وهو أول اتفاق من نوعه منذ 10 سنوات.
ووفقا لنتائج الانتخابات التي أعلنتها المفوضية المستقلة للانتخابات ونشرتها وكالة الانباء الرسمية العراقية «واع»، جاء تحالف «نبني» بزعامة هادي العامري والذي يضم عدة فصائل سياسية عسكرية بينها «منظمة بدر» و«عصائب أهل الحق»، في المركز الأول بحصوله على 43 مقعدا، تلاه ائتلاف «دولة القانون» رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي بحصولها على 35 مقعدا.
وحصلت القائمة «تحالف قوى الدولة الوطنية» التي تضم رجل الدين الشيعي عمار الحكيم ورئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، على 23 مقعدا.
وفوز هذه القوائم الثلاث يمنح أحزاب الإطار التنسيقي 101 مقعد. وحصل رئيس مجلس النواب السني المعزول محمد الحلبوسي، الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات في بغداد ومحافظة الأنبار، على 22 مقعدا. ونال رجل الأعمال السني خميس الخنجر 14 مقعدا. وفازت مجموعة من القوائم المحلية والمجموعات الأصغر بالمقاعد المتبقية.

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