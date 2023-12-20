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مبايعة الأمير مشعل الأحمد

12/20/2023 11:22:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) الجماهير من أهل الكويت الذين توافدوا على ديوان الصباح ليقدموا أحر التعازي لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد أمير البلاد ولأفراد الأسرة، إنما هي تعبير ومبايعة للأمير الجديد، فقد أقبلت هذه الجموع التي امتلأ بها ديوان الصباح لتعلن مبايعة الأمير الجديد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وكلها يقين بأن صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد يسعى إلى قيادة البلاد إلى مستقبل أفضل مستفيدا من مزاملته الأمراء الثلاثة الذين سبقوه، حيث كان قريبا منهم فقد كان قريبا من الأمير الأسبق جابر الأحمد الذي يعتبر صاحب ومؤسس هيئة الاستثمار التي تولت صرف احتياجات المواطنين أثناء الاحتلال الغاشم، وكذلك فهو القائد الذي تولى مسؤولية تحرير البلاد من المحتل الغاصب، وكذلك عاصر الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الذي يعرف بشيخ الديبلوماسيين العرب والذي ساهم في إيجاد عدة حلول لمختلف القضايا والخلافات بين الدول العربية والصديقة، وأخيرا كان اليد اليمنى للأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الذي اشتهر بتواضعه وسماحته.. إن هذه الخبرات التي تراكمت لدى صاحب السمو الأمير مشعل الأحمد أصقلته في القيادة بما استفاد من خبرات الأمراء السابقين.
الكويت اليوم بقيادة صاحب السمو الأمير مشعل الأحمد مقبلة على استكمال المشاريع التنموية والمضي في قيادة عدة مشاريع لصالح الوطن والمواطنين.. هناك عدة مشاريع تنموية يتطلب إنجازها لاستكمال مسيرة التصحيح التي بدأها سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، وكان للأمير الشيخ مشعل الأحمد عدة خطابات أشار فيها إلى عدة مسائل تحتاج إلى أن يواصل مسيرة التصحيح التي أشار إليها في خطاباته السابقة.
دعونا كمواطنين نشد على ساعد الأمير الجديد بأن نعاونه في مساعيه لإنجاز العديد من مشاريع التنمية، فلابد أن تتعاون تلك الجماهير الحاشدة التي توافدت على ديوان الصباح لتقديم العزاء والمبايعة للأمير الجديد لمواصلة مسيرة التصحيح.
من أقوال صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الصباح، حفظه الله ورعاه: «لقد حملنا الله عز وجل أمانة الحكم باعتبارها أمانة تكليف لا تشريف وأقسمنا بالله القسم العظيم أن نصون الأمانة جيلا بعد جيل وأكدنا دوما تمسكنا بتعاليم الدين الحنيف وارتضينا بالدستور والديموقراطية أساسا ومنهجا للحكم في إدارة البلاد».
والله الموفق.

MENAFN20122023000130011022ID1107636478

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