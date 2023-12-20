مبايعة الأمير مشعل الأحمد

(MENAFN
- Al-Anbaa) الجماهير من أهل الكويت الذين توافدوا على ديوان الصباح ليقدموا أحر التعازي لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد أمير البلاد ولأفراد الأسرة، إنما هي تعبير ومبايعة للأمير الجديد، فقد أقبلت هذه الجموع التي امتلأ بها ديوان الصباح لتعلن مبايعة الأمير الجديد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وكلها يقين بأن صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد يسعى إلى قيادة البلاد إلى مستقبل أفضل مستفيدا من مزاملته الأمراء الثلاثة الذين سبقوه، حيث كان قريبا منهم فقد كان قريبا من الأمير الأسبق جابر الأحمد الذي يعتبر صاحب ومؤسس هيئة الاستثمار التي تولت صرف احتياجات المواطنين أثناء الاحتلال الغاشم، وكذلك فهو القائد الذي تولى مسؤولية تحرير البلاد من المحتل الغاصب، وكذلك عاصر الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الذي يعرف بشيخ الديبلوماسيين العرب والذي ساهم في إيجاد عدة حلول لمختلف القضايا والخلافات بين الدول العربية والصديقة، وأخيرا كان اليد اليمنى للأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الذي اشتهر بتواضعه وسماحته.. إن هذه الخبرات التي تراكمت لدى صاحب السمو الأمير مشعل الأحمد أصقلته في القيادة بما استفاد من خبرات الأمراء السابقين.
الكويت اليوم بقيادة صاحب السمو الأمير مشعل الأحمد مقبلة على استكمال المشاريع التنموية والمضي في قيادة عدة مشاريع لصالح الوطن والمواطنين.. هناك عدة مشاريع تنموية يتطلب إنجازها لاستكمال مسيرة التصحيح التي بدأها سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، وكان للأمير الشيخ مشعل الأحمد عدة خطابات أشار فيها إلى عدة مسائل تحتاج إلى أن يواصل مسيرة التصحيح التي أشار إليها في خطاباته السابقة.
دعونا كمواطنين نشد على ساعد الأمير الجديد بأن نعاونه في مساعيه لإنجاز العديد من مشاريع التنمية، فلابد أن تتعاون تلك الجماهير الحاشدة التي توافدت على ديوان الصباح لتقديم العزاء والمبايعة للأمير الجديد لمواصلة مسيرة التصحيح.
من أقوال صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الصباح، حفظه الله ورعاه: «لقد حملنا الله عز وجل أمانة الحكم باعتبارها أمانة تكليف لا تشريف وأقسمنا بالله القسم العظيم أن نصون الأمانة جيلا بعد جيل وأكدنا دوما تمسكنا بتعاليم الدين الحنيف وارتضينا بالدستور والديموقراطية أساسا ومنهجا للحكم في إدارة البلاد».
والله الموفق.
MENAFN20122023000130011022ID1107636478
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.