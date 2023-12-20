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القرض الحسن.. مطلب جميع المتقاعدين

12/20/2023 11:22:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) إحباط كبير يخيّم على كبار السن من المتقاعدين في دولتنا الكريمة ممن تجاوزوا الـ 70 ربيعا، بعد أن تم استبعادهم وتهميشهم من أحقية الحصول على قرض حسن أسوة بغيرهم، ولا نعلم لذلك مبررا منطقيا أو حجة موضوعية تدعو إلى هذا التمييز والتفرقة بين شريحة من خدموا بلدهم عقودا من العمر.
كثير من الإخوة في مجلس الأمة دعموا مكتسبات المتقاعدين وتحقيق سبل العيش الكريم لهم وتوفير ما تتطلبه هذه المرحلة العمرية من العناية الصحية، والرعاية الاجتماعية، والبيئة الرياضية، والاهتمام النفسي، وذلك بالتوازي مع توجيهات سامية بإنشاء نواد صحية وترفيهية لهذه الشريحة العمرية المهمة في المجتمع.
ورغم هذه الخطوات والتحركات التي تشعل الأمل في قلوب هؤلاء وأنا واحد منهم، إلا أنهم شعروا بالتمييز عندما قيل لهم: إن القرض الحسن لا يمنح لمن بلغ السبعين من العمر وأنه يقتصر على من دون هذا السن، وهو أمر يثير الغرابة والعجب، فما معنى أن تكون هناك تفرقة في أعمار المتقاعدين؟ أليسوا جميعا تحت مظلة «التأمينات الاجتماعية»؟ ولماذا يحرمون من هذا الحق ويمنح لغيرهم طالما أن الجميع سواء في الحصول على الرواتب التقاعدية مهما بلغ عمره وحتى لو انقضى أجله؟
إن جمهور المتقاعدين من كبار السن يعيشون قهر الرجال بسبب ذلك، ويتطلعون إلى إعادة صياغة النظرة في التعامل مع المتقاعدين كشريحة واحدة، ويضعون أملهم بعد الله في إخوانهم نواب مجلس الأمة ومسؤولي التأمينات الاجتماعية لإنصافهم ورفع معاناتهم.
كم من متقاعد تجاوز العقود السبعة من عمره يحتاج إلى سيولة نقدية من أجل أن يزوج ابنه أو يرمم بيته أو يغطي احتياجاته، فمن أين يغطي هذه المصاريف إن لم تكن مؤسسة التأمينات الاجتماعية له بعد الله ظهيرا ومعينا؟
نحن نعيش في دولة خير بفضل الله، وما نحتاجه هو الرأفة والرحمة بهذه الشريحة التي لا تشكل عبئا على الحكومة، ما نطلبه هو وقف التمييز بين أعمار المتقاعدين في الحصول على القرض الحسن وعلى المميزات الأخرى، فرواتب التقاعد مكنوزة كلها في مؤسسة التأمينات، ولا شيء يفزع من منح السبعيني ومن هو أكبر منه قرضا حسنا يستعين به على ظلف العيش وخشونته، وعلى ارتفاع الأسعار وغلاء المتطلبات اليومية، وكثرة الالتزامات الأسرية.
كلمة أخيرة: ما نأمله من أخينا معالي وزير المالية الموقر أن يعاد النظر في ضوابط منح القرض الحسن من قبل التأمينات الاجتماعية، وأن تصاغ هذه المعايير ممزوجة بالتلطف والسلاسة مع كبار السن من المتقاعدين، وأن تقر أعينهم بمساواتهم مع نظرائهم بعد أن تعشموا خيرا بالتحركات الأخيرة لصالح المتقاعدين.

MENAFN20122023000130011022ID1107636477

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