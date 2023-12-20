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مشعل الحزم خير خلف لخير سلف

12/20/2023 11:22:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) هنأ الشعب الكويتي الوفي حاكمه صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الصباح، حفظه الله، بمناسبة توليه مقاليد حكم البلاد، مرددين: «السمع والطاعة لأميرنا».
عرفنا عن سموه العدل والمساواة بين الناس، وخير شاهد حينما كان نائبا لرئيس الحرس الوطني طبق نظام القرعة لقبول الضباط، والتي قطعت الطريق على الواسطات.
سموه خير خلف لخير سلف فهو ليس ببعيد عن سدة الحكم، حيث تولى منصب ولاية العهد منذ أكتوبر 2020، وفي عام 2021 نظرا للظروف الصحية للأمير الراحل سمو الشيخ نواف الأحمد طيب الله ثراه صدر أمر أميري آنذاك بتفويض سموه ببعض صلاحيات الأمير منها على سبيل المثال إجراء المشاورات التقليدية لتعيين رئيس مجلس الوزراء، وتعيين رئيس مجلس الوزراء والوزراء وإعفاؤهم وقبول استقالتهم، والتصديق على المراسيم الأميرية المرفوعة من مجلس الوزراء وإصدارها، واختصاصات الأمير في شؤون مجلس الأمة، إضافة إلى إبرام المعاهدات الدولية.
سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد أدار شؤون الدولة بكل اقتدار وحزم، كان له الدور الكبير في إعادة الاستقرار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حينما شهدت الأوضاع حالة من عدم الاستقرار، وبحنكته السياسية أعاد القرار للشعب في اختيار ممثليه بهدف إصلاح المسار السياسي في البلاد الذي تحقق بسبب توجيهات وحزم ورؤية سموه التي نجني ثمارها بهذا التعاون بين السلطتين لما فيه نفع للبلاد والعباد.
صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد مثل الكويت خير تمثيل في المحافل الدولية نيابة عن الأمير الراحل، فكان لمشاركاته الخليجية والعربية والعالمية الأثر البالغ في مختلف القضايا، إضافة الى إتمام عقد الكثير من الاتفاقيات مع عدد من الدول الصديقة للنهوض بالكويت على مختلف المستويات الاقتصادية والتنموية.
حاكم حمل على عاتقه مسؤوليات شعبه، حيث انه في كل مناسبة يشدد على الحكومة في التسهيل على المواطنين وتسيير أمورهم بعيدا عن التعقيدات.
عرف عن سموه رعاه الله محاربة الفساد والإصلاح والحزم والمحاسبة، فلكم منا يا والدنا كل السمع والطاعة.
أخيرا، نتضرع إلى الله أن يديم على سموكم موفور الصحة والعافية، وأن يرزقكم البطانة الصالحة التي بها يصلح حال البلاد والعباد.
أخيرا... رحم الله سمو أمير العفو والتسامح الزاهد الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه وجعل الله قبره روضة من رياض الجنة.

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