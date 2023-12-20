أميرنا المفدى.. سمعاً وطاعة

وأنار مشعل الكويت طريقا لخروج الوطن من النفق السياسي المظلم، ووضع خارطته السياسية لعهده الجديد، أميرنا الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح «السمع والطاعة»، أبشر بشرانا في يمينك يا سيدي الأمير.

إطلالتك تلك إطلالة مهيبة رحيمة ودودة أبوية حانية لسيدي صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح خلال نطقه السامي بعد أدائه اليمين الدستورية تحت قبة عبدالله السالم معاهدا السلطتين والشعب على الاستمرار في العمل على الاستقرار والأمن والإصلاح والتنمية المستدامة.

لقد جدد صاحب السمو أميرنا المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح عهده بمواصلة العطاء والتوجيه المستمر من موقعه والداً للجميع، محافظا على الكويت وأبنائها، وعلى مستقبل الأجيال القادمة، لقد عمل سموه على الإصلاح منذ تفويضه من قبل سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في معترك الإصلاح والتنمية، فقد شهد مجلس الأمة الحلّ مرتين، وكانت الخطابات السامية التي ألقاها على مسامع السلطتين والشعب كفيلة بتحديد دور هذا الأمير القوي الأمين المحب لوطنه وشعبه بأن نعرف ككويتيين على المدى الطويل كيف سيكون حكمه الرشيد وحكمته البالغة في الدفاع والذود عن مصالح العباد والبلاد.

لقد دمعت عيني عندما قال «ألتقي بكم وفي العين دمعة»، نعم يا سمو الأمير ونحن نبكي نواف الخير والعفو فقيد الوطن الذي قدم الإنجازات المتميزة من موقع دوره الأبوي ونعم شهدنا له، ونشهد لك بأنك كنت العضيد الأمين، وأصبحت خير خلف لخير سلف.

لقد جدد صاحب السمو أمير البلاد التزامه بالنهوض بالعهد الجديد، ومن هنا ارتكز نطقه السامي على ممرين أساسيين للعبور نحو العهد الجديد الذي يتطلع إليه الكويتيون، العمل بالدستور والقانون، وألزم الجميع بالوقوف على الإشارات الضوئية الثلاث: المراقبة والمساءلة والمحاسبة، تلك الإشارات الثلاث رسائل للسلطتين التشريعية والتنفيذية وللشعب الكويتي الوفيّ، وكأن سموه يقولها ثلاثا «الإصلاح الإصلاح الإصلاح».

وهذا خطاب القادة يا كرام، فالكويت تلتزم بنهجها حيال العلاقات الدولية والأعراف والمواثيق الأممية وهذا نهج الآباء والأجداد من حكام الكويت السابقين وعملهم على كينونة الكويت الراسخة على الساحة الدولية وللكويت البقاء والوجود كما قالها سموه حفظه الله، فالبقاء والوجود بقوة الداخل وبمواجهة تحديات الخارج.

ولله درك «من لفتات رحيمة طلبتها منا.. فقد نصح سموّه بالحذر من التقصير والإهمال في الثوابت الوطنية، ودعا الجميع من أبناء شعبه للإخلاص في العمل فقال «سيروا على بركة الله»، وأنا أدعو لك يا سمو الأمير يا مشعل مستقبل الكويت يا والد الجميع «أن يسدد الله خطاك» ويحفظك الله ويطيل بعمرك ويرزقك البطانة الصالحة ويوفقك في الارتقاء بالوطن، وأنت خير ربان لخير سفينة، سمعا وطاعة يا سمو الأمير الوالد.

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