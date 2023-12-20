(MENAFN
- Al-Anbaa) 18 ديسمبر من كل عام هو اليوم العالمي للغة العربية، وفي هذا العام 2023 يكون مر خمسون عاما على إعلان اللغة العربية لغة رسمية في الأمم المتحدة، ما أجملك من لغة وما أعمق مفردات كلماتك وسطورك عندما تكتب باللغة العربية!
اللغة العربية تمتلك الكثير بين قواعدها ونظمها ومعانيها، سواء على الصعيد الفني والشعري والحواري أيضا، قد يقول البعض بأن لغتنا يصعب عليهم النطق ببعض حروفها، وبرغم صعوبة بعض حروفها وكلماتها إلا أنه عندما تكتب وتترجم يجد من استصعبها أنه يقف أمام لوحة فنية وشعرية كتبت ورسمت بحروف الخط العربي. تلك هي لغتنا ومفرداتنا التي قامت حروفها بالثقل اللغوي والمعنوي أيضا، وفي كل قاعدة لغوية بنيت من أجل معنى تحمل في جعبتها الكثير من الماضي والحاضر وبنية المستقبل قد يكون البعض منها ضمير مستتر والبعض الآخر يحمل الكثير من أسماء الإشارة، وفي بعض الأحيان تبنى أفعالها من الخجل والستر على المجهول.
ما أجملك من لغة وما أجمل حروفك عندما تكتب بالرقعة أو بالنسخ أو غيرهما من الخطوط الفنية والتاريخية والأثرية إلى أن أصبح الخط العربي أيضا فنا من فنون العالمية تدرس في العديد من الجامعات ليس فقط العربية بل العالمية، فكم من مبدع كان بالأمس يستصعب حروفك بنطقها إلى أن عشق اللغة العربية وأصبح يرسم ويبدع بحروفك! تلك هي لغتنا العربية.
مسك الختام: قال أمير الشعراء أحمد شوقي:
إن الذي ملأ اللغات محاسنا
جعل الجمال وسره في الضاد
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