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لغتنا العربية

12/20/2023 11:22:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) 18 ديسمبر من كل عام هو اليوم العالمي للغة العربية، وفي هذا العام 2023 يكون مر خمسون عاما على إعلان اللغة العربية لغة رسمية في الأمم المتحدة، ما أجملك من لغة وما أعمق مفردات كلماتك وسطورك عندما تكتب باللغة العربية!
اللغة العربية تمتلك الكثير بين قواعدها ونظمها ومعانيها، سواء على الصعيد الفني والشعري والحواري أيضا، قد يقول البعض بأن لغتنا يصعب عليهم النطق ببعض حروفها، وبرغم صعوبة بعض حروفها وكلماتها إلا أنه عندما تكتب وتترجم يجد من استصعبها أنه يقف أمام لوحة فنية وشعرية كتبت ورسمت بحروف الخط العربي. تلك هي لغتنا ومفرداتنا التي قامت حروفها بالثقل اللغوي والمعنوي أيضا، وفي كل قاعدة لغوية بنيت من أجل معنى تحمل في جعبتها الكثير من الماضي والحاضر وبنية المستقبل قد يكون البعض منها ضمير مستتر والبعض الآخر يحمل الكثير من أسماء الإشارة، وفي بعض الأحيان تبنى أفعالها من الخجل والستر على المجهول.
ما أجملك من لغة وما أجمل حروفك عندما تكتب بالرقعة أو بالنسخ أو غيرهما من الخطوط الفنية والتاريخية والأثرية إلى أن أصبح الخط العربي أيضا فنا من فنون العالمية تدرس في العديد من الجامعات ليس فقط العربية بل العالمية، فكم من مبدع كان بالأمس يستصعب حروفك بنطقها إلى أن عشق اللغة العربية وأصبح يرسم ويبدع بحروفك! تلك هي لغتنا العربية.
مسك الختام: قال أمير الشعراء أحمد شوقي:
إن الذي ملأ اللغات محاسنا
جعل الجمال وسره في الضاد

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