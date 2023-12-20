مشعل الكويت

(MENAFN
- Al-Anbaa) كانت الكويت ومازالت بإذن الله تعالى مزيجا من التواد والتآلف والتراحم، بنى هذه الأرض الطيبة بروح وطنية خالصة، رجال ونساء صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فكان الأساس الذي قامت عليه متينا لا تؤثر فيه الزوابع والأعاصير، فتخطت بعزيمة أبنائها أحلك الظروف وأعتاها، وقد تعاقب على سدة الحكم أمراء منهم من عاصرناه ومنهم من لم نعاصره، كلهم كانوا قريبين من أبناء وطنهم، يولون مصلحة البلاد والعباد جل اهتمامهم يحبوننا ونحبهم، وفوا لشعبهم فوفى الشعب لهم، وهذه نعمة تستوجب الحمد، فهم أشبه ما يكون بقول عبيد بن العرندس الكلبي:
هينون لينون أيسار ذوو كرم
سواس مكرمة ابناء أيسار
إن يسألوا الخير يعطوه وإن خبروا
في الجهد أدرك منهم طيب اخبار
من تلق منهم تقل لاقيت سيدهم
مثل النجوم التي يسري بها الساري
ولا شك ان لرحيل أميرنا التقي الورع سمو الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله، تأثيرا بالغا على نفوسنا، ولكنه أمر الله تعالى الذي لا راد له، فنحن أموات أبناء أموات، وقد خفف آلامنا وهون علينا مصيبتنا تسلُّم صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح سدة الحكم، فنحن في هذه الظروف المحيطة بنا أحوج ما نكون له، وسموه خير خلف لمن سلف، وقد عاصر الكويت وأهلها في الماضي والحاضر وتقلد مناصب مهمة للغاية في البلاد، ومارس الدنيا طويلا، وقد شرف الإمارة ولم يتشرف بها.
وستكون الكويت بأحسن حالاتها بإذن الله في عهده، فنسأل الله أن يسدد خطاه وأن يوفقه لما فيه الخير للكويت وأهلها، ودمتم سالمين.
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