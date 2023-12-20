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مشعل الكويت

12/20/2023 11:22:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كانت الكويت ومازالت بإذن الله تعالى مزيجا من التواد والتآلف والتراحم، بنى هذه الأرض الطيبة بروح وطنية خالصة، رجال ونساء صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فكان الأساس الذي قامت عليه متينا لا تؤثر فيه الزوابع والأعاصير، فتخطت بعزيمة أبنائها أحلك الظروف وأعتاها، وقد تعاقب على سدة الحكم أمراء منهم من عاصرناه ومنهم من لم نعاصره، كلهم كانوا قريبين من أبناء وطنهم، يولون مصلحة البلاد والعباد جل اهتمامهم يحبوننا ونحبهم، وفوا لشعبهم فوفى الشعب لهم، وهذه نعمة تستوجب الحمد، فهم أشبه ما يكون بقول عبيد بن العرندس الكلبي:
هينون لينون أيسار ذوو كرم
سواس مكرمة ابناء أيسار
إن يسألوا الخير يعطوه وإن خبروا
في الجهد أدرك منهم طيب اخبار
من تلق منهم تقل لاقيت سيدهم
مثل النجوم التي يسري بها الساري
ولا شك ان لرحيل أميرنا التقي الورع سمو الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله، تأثيرا بالغا على نفوسنا، ولكنه أمر الله تعالى الذي لا راد له، فنحن أموات أبناء أموات، وقد خفف آلامنا وهون علينا مصيبتنا تسلُّم صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح سدة الحكم، فنحن في هذه الظروف المحيطة بنا أحوج ما نكون له، وسموه خير خلف لمن سلف، وقد عاصر الكويت وأهلها في الماضي والحاضر وتقلد مناصب مهمة للغاية في البلاد، ومارس الدنيا طويلا، وقد شرف الإمارة ولم يتشرف بها.
وستكون الكويت بأحسن حالاتها بإذن الله في عهده، فنسأل الله أن يسدد خطاه وأن يوفقه لما فيه الخير للكويت وأهلها، ودمتم سالمين.

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