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الكويت من خير... إلى خير

12/20/2023 11:22:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) الحمد لله الذي بفضله تدوم النعم، والحمد لله الذي أنعم علينا بهذا الوطن، والحمد لله الذي سخر لنا قادة وولاة أمر صدقوا ما عاهدوا الله عليه، حفظوا الأمانة، وبروا بقسمهم، وعملوا واجتهدوا، جزاهم الله عنا خير الجزاء.
يقول الله سبحانه (وتلك الأيام نداولها بين الناس).. البارحة رحل أميرنا ووالدنا سمو الشيخ نواف الأحمد الصباح يرحمه الله.. كان بدرا أنار حياتنا بأفعاله، وبدد ظلام الفساد بتوجيهاته، فظهر الحق وزهق الباطل، كان طبعه غالب، هادئ، ورزين، يكتفى بالإشارة وصاحب الشأن (بالإشارة يفهم)، كان رحمه الله يرى ويسمع بعض الأمور لكنه يتغافل، ويلتمس العذر، كان أبا رحيما لشعبه، وأخا مخلصا، وابنا بارا بوطنه، حتى أتاه اليقين، ودعنا سموه البارحة وهو يعلم ان بعد نور البدر يبزغ ضوء الشمس وأشعتها التي تطهر وتعقم أنفاسنا، وتحرق الميكروبات والطفيليات التي غرست أنيابها بمفاصل البلاد.
يقول د.عبدالله العتيبي رحمه الله:
يا شموس ديرتنا احرقي..
‏كل الغصون الهزيلة
يا دروب ديرتنا اسحقي
‏كل الخطاوي الدخيلة
إن ما سمعناه من جميع خطابات سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الصباح حفظه الله يدل على الحزم، والعزم على الإصلاح والتقويم، وهذا ما تحتاجه الكويت في هذا العهد الميمون، وإن أجمل وأحلى كلمات سموه هي الصراحة المطلقة والتي يحتاج المواطن سماعها من ولاة الأمر ليطمئن قلبه بأن قادته يعلمون بكل ما يجري في البلد. نعم يا سمو الأمير لقد كانت كلماتك بردا وسلاما على قلوبنا وأسماعنا، كانت كقطر السحاب على نبات الصحراء، نعم لم تكن الأمور على ما يرام، رغم وجود ديموقراطية وحرية.
صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الخير والحزم حفظكم الله، وجعلكم للكويت سببا للخير، واختاركم وسخركم سبحانه لتقويم المسار، فلكم منا السمع والطاعة، ولكم منا العون والتأييد، فاعقلها وتوكل على الله، نسأل الله العلي العظيم أن يسخر لكم قلوب عباده، وأن يسدد خطاكم وينير دربكم، وثق يا سمو الأمير بأن أهل الكويت مشتاقون ومتعطشون للإصلاح، فسموكم قائد للإصلاح لما نعرفه عنكم من الروح العسكرية بالضبط والربط.
نهنئ أنفسنا بكم، ونهنئ الكويت بكم
فبعد القسم بالله العظيم (وإنه لقسم لو تعلمون عظيم) فسموكم خير خلف لخير سلف.
والكويت من خير.. إلى خير بإذن الله.

[email protected]

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