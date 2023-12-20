Thursday, 21 December 2023 08:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


لائحة الأجور الطبية تعيد الخلاف بين الأطباء والتأمين إلى نقطة الصفر

12/20/2023 11:21:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد الكيالي عمان- عادت قضية لائحة أجور الأطباء إلى الواجهة، مجددا بعد فشل التوصل لاتفاق بين نقابة الأطباء واتحاد شركات التأمين.
ولجأ مجلس النقابة الاثنين الماضي، لعقد اجتماع تشاوري بين الهيئة العامة لأطباء القطاع الخاص ولجنة إدارة الصندوق التعاوني مع أطباء القطاع الخاص، لمناقشة لائحة الأجور التي أقرها المجلس مقترنة مع نظام الصندوق التعاوني، دون أن يجري التوصل لغاية اللحظة، لأي اتفاق مع الجهات مقدمة الخدمات التأمينية.
وقال استشاري الجهاز الهضمي والتنظير د. نعيم أبو نبعة إن ثلاثة أشهر من المفاوضات، برعاية ومشاركة وزير الصحة ومحافظ البنك المركزي وأمين عام الوزارة، لم تكن كافية لعقد اتفاق ما بين شركات التأمين والنقابة حول لائحة الأجور وتفعيل الصندوق التعاوني.
وأكد أن الشركات رفضت تنفيذ بند العقد الوارد في نظام الصندوق التعاوني واقتراحات وزير الصحة بشأن الزيادات المتدرجة للائحة الأجور، مراعاة للظروف الحالية التي يمر بها المواطن.
وكان مجلس النقاب وافق على زيادة لائحة الأجور لعام 2008 على مدار 3 سنوات بنسبة 20 % مراعاة للتضخم، لكنه فوجئ وفق نقيب الأطباء د. زياد الزعبي، أن شركات التأمين اقترحت ما نسبته 8 % عن كل سنة.
وأوضح أبو نبعة، أنه ونظرا لمماطلة شركات التأمين بالرغم من منحهم فرصا عديدة ووقتا كافيا، برغم الاجتماعات المتكررة معهم، اذ اتخذ أطباء القطاع الخاص قرارا بوقف التعامل مع الجهات التأمينية التي ترفض العمل بنظام الصندوق التعاوني الموشح بالإرادة الملكية السامية والمنشور بالجريدة الرسمية عام 2018، المصادق عليه من المحكمة الإدارية العليا بشكل قطعي عام 2019.
ويُعد نظام الصندوق، وفق النقابة مشروعا وطنيا بامتياز، ويصب في مصلحة المرضى والطبيب والنقابة والوطن، ولا يكلف خزينة الدولة قرشا واحدا.
ولفت أبو نبعة إلى أن النقيب أرسل القرار الذي اتخذ في الاجتماع مع أطباء القطاع الخاص إلى وزير الصحة، وسيعمل به خلال أسبوع من تاريخ اتخاذ القرار، حال لم يجر التوقيع على الاتفاقية.
وقال الزعبي، برغم المباحثات التي دامت طيلة الأشهر الأربعة الماضية وقانونية نظام الصندوق التعاوني، إلا أن الجهات التأمينية رفضت تطبيقه، كما ولم توافق على مقترح وزير الصحة المتضمن بزيادة مقدارها 60 % على تسعيرة 2008 لمدة 3 أعوام اعتبارا من بداية العام المقبل، وإضافة التسعيرات الجديدة التي لم تدرج في لائحة 2008 مع إلغاء كافة أنواع الخصومات على التسعيرة باستثناء خصم الضريبة والصندوق.
وبين أنه فتح باب النقاش أثناء الاجتماع، وتم تفويض مجلس النقابة من أطباء القطاع الخاص، باتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بتطبيق ما اتفق عليه والتراجع عن الزيادات بنسبة 60 % وتطبيق التسعيرة الجديدة كاملة في حال إصرار الجهات التأمينية على الرفض.

MENAFN20122023000072011014ID1107636470

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث