Thursday, 21 December 2023 08:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وحشية تتجاوز دثر جثث الشهداء.. الاحتلال يدمر 150 موقعا أثريا بغزة

12/20/2023 11:21:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين عمان - على وقع حراك متقدم لإرساء هدنة جديدة وتبادل للأسرى؛ يكثف الاحتلال مسعاه لسلب الحياة والتاريخ معا في قطاع غزة، فلا يكتفي بإراقة دماء المدنيين وتدمير منازلهم ومساجدهم فقط بل يطال عدوانه الهمجي طمس الإرث الحضاري والثقافي الفلسطيني ودثره مع أشلاء جثث الشهداء، بما يسوغ استهدافه لأكثر من 150 موقعا أثريا بالتدمير الكامل أو العطب الشديد.
وبوصفه جيبا استيطانيا حلوليا يعتاش على محو الهوية والذاكرة الفلسطينية، دونما طائل؛ فإن القصف الجوي الاحتلالي ضد غزة يؤدي لارتقاء عشرات الشهداء والجرحى، أسوة بما حدث أمس عند تدمير مدرسة تؤوي نازحين وانتشال 70 شهيدا على الأقل، مثلما يهدد بمحو المزيد من كنوز المعالم التاريخية والثقافية والأثرية المنتشرة على امتداد القطاع، الذي يضم أكثر من 325 موقعا ومعلما أثريا وتاريخيا.
ولطالما وجه الاحتلال "بوصلته" التدميرية نحو التراث الثقافي الفلسطيني، باعتباره أحد الشواهد الأصيلة لأصحاب الأرض ولهويتهم وذاكرتهم الوطنية الجمعية، مما جعله أحد أهدافه الرئيسية من حرب الإبادة الجماعية التي يشنها ضد قطاع غزة، بما لم يعد بالإمكان الحفاظ على ما تبقى من المواقع التاريخية والأثرية نتيجة غاراته الجوية الكثيفة.
ولا يعد استهداف الاحتلال هنا عشوائيا بل مدروس بدقة، وهو أمر يلاحظ من أهمية المواقع الأثرية وجذورها التاريخية العميقة وأماكنها الإستراتيجية؛ إذ يتعمد الكيان المحتل استهداف المعالم التاريخية والرموز الخاصة بالشعب الفلسطيني، وتدمير التراث الثقافي، من وثائق وآثار ومعالم، رغم أن الآثار التاريخية والأماكن الثقافية التراثية والنصب التذكارية.
وطبقا للمعطيات الفلسطينية الرسمية؛ فإن الاحتلال استهدف تدمير رموز القطاع ووثائقها ومؤسساتها الثقافية والتاريخية، حيث تسببت غاراته في تعرض معظم أجزاء البلدة القديمة لمدينة غزة، التي تضم أكثر من 146 بيتا قديما إضافة إلى مساجد وكنائس وأسواق ومدارس قديمة وتاريخية، إلى التدمير، فضلا عن استهداف 3 كنائس تاريخية في القطاع.
ويبدو أن الكيان الصهيوني يسعى بائسا لكسر إرادة الشعب الفلسطيني باستهداف المعالم التاريخية، وبث الرعب في نفوس الفلسطينيين وإشعارهم بالعجز والضعف، إذ بحسب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة؛ فإن 104 مواقع تراثية وأثرية دمرها القصف الاحتلالي، في الشهر الأول للعدوان، سواء كليا أو جزئيا، أو طالتها الأضرار الجانبية.
فقد ألحق عدوان الاحتلال أضرارا جسيمة بأكثر من 150 موقعا ومعلما أثريا وتاريخيا في قطاع غزة، إما بالتدمير الكلي أو الجزئي؛ مثل النصب التذكاري للجندي المجهول الذي يعتبر من أهم المعالم والرموز النضالية والوطنية، إلى جانب مبنى الأرشيف المركزي الذي تعرض لقصف نتج عنه دمار واسع وإتلاف كبير تعرضت له الوثائق التاريخية في المبنى، مما أدى لإعدام وثائق تاريخية قديمة يعود عمرها لأكثر من 150 عاما تتضمن خرائط ودراسات هندسية وآلاف الأوراق التي توثق مباني المدينة ومراحل تطورها العمراني.
واستهدف الاحتلال الجامع العمري الكبير، الذي يعتبر أقدم وأعرق مساجد القطاع وأحد أهم المعالم والآثار الإسلامية والتاريخية في المدينة، بجذور تاريخية ممتدة لنحو 1400 عام، ويضم مكتبة مهمة تحتوي على زهاء مائة واثنين وثلاثين 132 مخطوطة في مختلف العلوم والفنون، والتي تعرضت للتلف نتيجة القصف الاحتلالي.
ولأن الاحتلال لا يحترم حرمة الأديان ولا قدسيتها، فدمرت آلة عدوانه جزءا كبيرا من كنيسة القديس بورفيريوس للروم الأرثوذكس، أقدم كنيسة مسيحية موجودة في حي الزيتون بمدينة غزة منذ خمسينيات القرن الثاني عشر، والتي كانت تضم حوالي 400 فلسطيني يحتمون بها كمأوى، مما أدى لارتقاء عشرات الشهداء والجرحى، بحسب وزارة الداخلية الفلسطينية.
وطال قصف الاحتلال أيضا تدمير مركز "رشاد الشوا الثقافي"، الذي يعد أحد رموز مدينة غزة الثقافية، ويتميز بتصميمه المعماري والخراساني البارز وباحتوائه مسرحا كبيرا وقاعات للتدريب، فيما احتضنت قاعته الجلسة التاريخية للمجلس الوطني الفلسطيني، سنة 1998، التي حضرها الرئيس الأميركي السابق حينها بيل كلينتون.
وأغارت طائرات الاحتلال على مبنى المكتبة العامة الرئيسة في مدينة غزة الواقعة في مجمع البلدية ودمرته، كما وصل القصف الاحتلالي إلى مقر المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة، فضلا عن تدمير سوق "الزاوية" التاريخية التي تعتبر امتدادا تاريخيا لسوق "القيسارية" الأثري.
وقصفت طائرات الاحتلال مقبرة رومانية عمرها 2000 عام في شمال غزة، و"بيت السقا" الأثري داخل حي الشجاعية شرق مدينة غزة مما أدى إلى تدميره بالكامل، حيث يجسد هذا المعلم الثقافي ملامح غزة القديمة، وأعيد ترميمه عام 2014، ويعتبر "بيت السقا" من أقدم البيوت، ويعود تاريخ بنائه إلى 400 عام، وتبلغ مساحته 700 متر مربع.
ويزيد من ذلك تدمير موقع البلاخية الأثري، وميناء غزة القديم المعروف أيضا بـ"ميناء الأنثيدون الأثري" في شمال غرب مدينة غزة، الذي يعود بناؤه إلى 800 عام قبل الميلاد، وكان يعتبر من أهم المعالم الأثرية في غزة ومدرجا على اللائحة التمهيدية للتراث العالمي ولائحة التراث الإسلامي.
وإلى الجنوب من القطاع، دمر جيش الاحتلال متحف رفح الذي يضم مئات الأدوات المتعلقة بالتراث الفلسطيني القديم من أزياء وأدوات قديمة تعكس ثقافة البدو والفلاحين وسكان المدينة.
وفي الأثناء؛ تتواصل مجازر الاحتلال التي أدت لارتقاء 100 شهيد على الأقل في غضون ساعات، بينما يبحث رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في القاهرة، تطورات العدوان الصهيوني على قطاع غزة وملف إمكانية إبرام صفقة تبادل جديدة للأسرى.

MENAFN20122023000072011014ID1107636469

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث