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شروط صعبة وكسر عظم.. هل تنجح حماس بفرض شروطها على الكيان؟

12/20/2023 11:21:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) سماح بيبرس عمان– في وقت قدم فيه الكيان الصهيوني الأيام الماضية عبر قطر عرضا لهدنة مدتها أسبوع مقابل الإفراج عن 40 أسيراً محتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وهو الأول الذي يقدمه الكيان بعد الاتفاق السابق، الذي أدى لوقف إطلاق نار لـ7 أيام والإفراج عن أكثر من 100 أسير، أكد سياسيون أنّ التفاوض سيكون أصعب من المرة السابقة، ولن يكون بالشروط والظروف ذاتها.
يأتي هذا في وقت، وصل فيه وفد من قيادات حماس برئاسة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، أمس إلى القاهرة ، لبحث وقف إطلاق النار في غزة، وتبادل الأسرى مع الكيان، بحيث تناولت المناقشات "وقف العدوان والحر، تمهيدا لصفقة تبادل أسرى، وإنهاء الحصار على غزة، وإدخال المساعدات، وانسحاب جيش الكيان منها، وعودة النازحين إلى مدنهم وقراهم في غزة وشمالها".
وأشار الخبراء، الى أن ما يحدث بين حماس والاحتلال "كسر عظم"، بحيث يريد كل طرف، الضغط لتحسين وضعه التفاوضي والخروج بمبادرة تقلل من خسائره، وتحقق أكبر وأفضل نصر له.
وأشار بعضهم الى أن عرض الكيان جاء نتيجة للضغوط العسكريّة والسياسيّة التي يواجهها في غزّة، خصوصاً بعد الخسائر التي أصابته الأيام الماضية، بحيث أصيب ربع جيشه في أرض المعركة، فيما أن هناك ضغوطات من أهالي الأسرى لدى حماس على حكومة الكيان.
وزير الإعلام الأسبق سميح المعايطة، قال، إن مفاوضات الصفقة الثانية سبقها شرط لحماس بعدم الإفراج عن أي أسير إلا بوقف للعمليات العسكرية، وهذا يشير إلى أنها "معنية ومحتاجة لهذا الوقف الكامل للعدوان"، إضافة لرفعها سقف الشروط، لأن لديها هدفا سياسيا مهما، وهو صفقة التبادل الشاملة للأسرى والتي ترى فيها انجازا كبيرا.
وعلى الجانب الآخر، فإن أميركا والكيان لديهما دوافع الصفقة الاولى ذاتها، وهي تهدئة الرأي العام بشأن القضايا الإنسانية، والإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى.
ويرى المعايطة، أن وقف العدوان العسكري أمر غير ممكن أميركيا وصهيونيا في هذه المرحلة، وبالتالي فان مهمة الوسطاء ستكون تخفيف شرط حماس مقابل تفاصيل أخرى، لكن شرط حماس الصعب، قد يصل بالأمور الى طريق مسدود مرحليا، لكن التوصل الى صفقة جديدة فيه مصلحة للطرفين.
الخبير العسكري والسياسي نضال أبو زيد، وصف ما يحدث الآن بين حماس والاحتلال، بـ"مرحلة كسر عظم"، إذ يريد كل طرف منهما، الضغط لتحسين وضعه التفاوضي والخروج بمبادرة تقلل من خسائره وتحقق أكبر وأفضل نصر له.
وبين أبو زيد، في ظل الحالة الميدانية وارتفاع الإصابات بين صفوف الاحتلال، وصلت إلى إصابة 25 % من قوته في الميدان، فإنّه بات يدرك الحاجة للاتجاه الى النقطة الحرجة، وهي تزايد أعداد الإصابات في جيشه، الى أنّ تصل الى 30 %، وبالتالي بدأ يبحث برعاية أميركيّة، عن وساطة إقليمية لمخرج يمهد لوقف خسائره، وبات يضغط أيضا باتجاه هدنة في الأيام الأخيرة، بعد تعنته في موقفه الرافض لأي مبادرة من هذا القبيل، حتى لا يخرج بمظهر المهزوم.
على الجانب الآخر، تدرك المقاومة بأن عملية وقف إطلاق النار تعني نهاية العمليات العسكرية بضمانة إقليمية ودولية، وبالتالي خروجها منتصرة من المعركة، وهو الأمر الذي لا يريده الكيان، إذ يصر على عرقلة المفاوضات حول هذه النقطة، برغم حاجته الملحة لها اليوم.
وقال إن الكيان يريد من الوسطاء الضغط على حماس للقبول بمبادرة، وهذا يفسر شدة قصف الكيان على محاور القتال، في محاولة منه لكسب ورقة تفاوض يستطيع عبرها الجلوس على طاولة المفاوضات.
ويعتقد أبو زيد، بأنّ المقاومة ستبقى مصرة على موقفها السياسي والعملياتي، وقد تدفع باتجاه إيقاع مزيد من الخسائر للكيان قبل بدء التفاوض.

MENAFN20122023000072011014ID1107636467

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