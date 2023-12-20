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نقص التمويل والنفايات العشوائية والتنوع الحيوي.. أبرز تحديات وزارة البيئة

12/20/2023 11:21:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فرح عطيات عمان– ما يزال نقص التمويل المُناخي، وإلقاء النفايات بصورة عشوائية، وحماية التنوع الحيوي من أبرز التحديات التي تعاني منها وزارة البيئة.
ورغم ما شهده العام الحالي من إنجازات على صعيد إصدار العديد من التشريعات والخطط والسياسات البيئية، لكن قضايا عدة أخرى تنتظر أن "تُحقق النتائج المرجوة منها لرفع سوية العمل البيئي في المملكة العام المقبل".
ومع قرب انتهاء العام الحالي، وحلول سنة جديدة، يأمل خبراء ومعنيون في وزارة البيئة "تحقيق قفزات نوعية على صعيد الملف البيئي في المملكة، والذي يجعل منها نموذجا يحتذى به على صعيد المنطقة العربية، بل والعالم كذلك".
وفي هذا الشأن أكد أمين عام وزارة البيئة د. محمد الخشاشنة لـ"الغد"، أن "الأردن يعد من أكثر الدول المتأثرة بالتغيرات المُناخية مثل قلة هطل الأمطار، التي تنعكس سلباً على الأمن الغذائي والمائي".
كما أن "التنوع الحيوي والتصحر والتشجير تعد من الملفات الضاغطة على مستوى صُنع القرار، والمتمثلة بالاعتداء على الغابات، ونشوب الحرائق، رغم الإجراءات الكثيرة المتخذة من قبل الجهات المعنية لحمايتها"، بحسبه.
وأضاف الخشاشنة أن من بين التحديات الأخرى التي تواجه عمل الوزارة "الإلقاء العشوائي للنفايات، وعملية فصل المخلفات من المصدر، والعمل بمبادئ الاقتصاد الدائري، التي ترتبط جميعها بالتعليم، والوعي، وتطبيق القانون".
وبين أن "هنالك مخاوف من تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري في المملكة، في ضوء عدم دراية القطاع الخاص، والصناعي وغيرهم بما يولده من فرص استثمارية كبيرة تُدر الكثير من الأرباح المالية".
كما أن "الاستهلاك المستدام أو المسؤول، يعد من بين التحديات كذلك، إذ إن نسب استخدام البلاستيك تضاعفت في الفترة الماضية، مقارنة بخمس سنوات سابقة، ودون إدراك خطورتها على البيئة من قبل المستهلكين".
وعلى صعيد التمويل الدولي، شدد على أن "هنالك نقصا كبيرا في تدفق التمويلات اللازمة لتنفيذ العديد من المشروعات البيئية، خاصة المتعلقة بالتكيف مع التغير المُناخي، واستدامة الغابات وغيرها".
وعلى صعيد الإنجازات، أجملها الخشاشنة بـ"إصدار العديد من التشريعات، والسياسات، مثل تلك المعنية بالوصول الى مستوى صفر من الانبعاثات الكربونية بحلول العام 2050، فضلاً عن إصدار خطة التكيف المُناخي".
وبشأن أسواق الكربون، أعرب عن أمله بأن "يتمخض العام المقبل عن وضع سياسة، أو تشريع بهذا الصدد، ليصبح بمثابة محفز للتحول نحو الاقتصاد الدائري والأخضر في المملكة".
وهنالك "توجه لدى وزارة البيئة العام المقبل لإصدار شهادة خضراء، وتحقيق مفهوم الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر في المنشآت الكبيرة والصغيرة في المحافظات، وصولاً إلى تحقيق التنمية المستدامة"، بحسبه.
وتسعى الوزارة كذلك إلى "الاستمرار بتحويل كافة الموافقات المسبقة إلكترونياً، حيث أنجز أكثر من 5000 معاملة وموافقة إلكترونية في قطاع النفايات"، تبعا لتأكيداته.
كما أن "عدة مشاريع دخلت حيز النفاذ من بينها إنشاء 8 آلاف نظام لجمع المياه في المباني الحكومية، والمدارس والمنازل، في محافظات الوسط والجنوب، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)" وفق ما ذكر.
وقال إن من إنجازات الوزارة "ارتفاع نسبة السيارات الكهربائية إلى الضعف في الأردن، والخليط الطاقي".
وفي ملف التغير المُناخي، أكد رئيس اتحاد الجمعيات البيئية (الاتحاد النوعي) عمر الشوشان، أن "الأردن لا يستثمر الفرص التي تتاح أمامه خلال مشاركته في قمم المُناخ سنوياً، في ظل ما يشهده من تحديات مُناخية كبيرة تنعكس سلبا على قطاعات المياه، والطاقة والزراعة".
ودعا إلى "إعادة النظر إستراتيجيا في إدارة ملف التغير المُناخي في المملكة، وأن لا يكون التعامل معه أشبه بفزعة موسمية، بل باتباع نهج ترابطي فعال بين كافة القطاعات الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية".
وهذه الخطوة تُنفذ، وفق الشوشان، من "خلال إعداد قانون خاص للتغير المُناخي، وإجراء ترتيب مؤسسي يدفع به ليكون في مقدمة أولويات الدولة للعقود المقبلة".
وفي رأيه "يجب إدماج التغير المُناخي في الخطط الوطنية القطاعية، والسياسات العامة كافة، مع إعادة إحياء مجلس الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والمؤسسات المدنية والأكاديمية".
و"بالرغم من توفر الإرادة السياسية من قيادة المملكة في ملف التغير المُناخي، إلا أن هنالك حاجة إلى الجاهزية الفنية المتمكنة على المستوى الوزاري؛ لاستثمار الفرصة الواعدة، والقابلة للتحقيق"، بحسبه.
وهذا الأمر، كما يقول، من شأنه أن "يجعل الأردن رائدًا في العمل المُناخي، بل وتقديمه كنموذج على المستوى العالمي، في ظل عدم استقرار المنطقة واحتضانه النسبة الأكبر من اللاجئين".
وبين الشوشان أن "العالم مقبل على تغييرات جذرية في طبيعة ممارسة الأنشطة الاقتصادية منخفضة الكربون، لتحقيق مستهدفات اتفاق باريس للمُناخ، والذي لن يتحقق إلا ضمن إطار قانوني ومؤسسي مرن عالي الكفاءة، يحقق المصالح الوطنية في الأمن المُناخي الشامل".
وأما على صعيد ملف التنوع الحيوي في المملكة، فإن "عام 2000 شكل بداية التراجع في حماية الموروث الطبيعي في الأردن، رغم أن المملكة كانت على سدة ريادة حماية الطبيعة في الوطن العربي، بل ودوليا، وعلى سائر الأصعدة المؤسسية"، وفق المختص في مجال التنوع الحيوي إيهاب عيد.
وقال عيد إن ذلك تجسد بـ"تأسيس الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، والمحميات الطبيعية، وبإصدار العديد من الأنظمة، مثل نظام منع صيد طيور السبت في حوض نهري اليرموك والأردن".
واستدرك: "لكن اليوم فإن حماية التنوع الحيوي في الأردن تتسم بالانحدار الشديد، فمثلا أصبح 39 % من أنواع الثدييات معرضا للانقراض"، بحسبه.
وأما بالنسبة للنباتات "فالحال ليس بأفضل، فالغابات تئن تحت حقيقة أنها تمثل ما يقل عن 1 %، في وقت يوجد أكثر من 35 % من النباتات مهددة بالانقراض، بحسب التقييمات التي أصدرتها الحديقة النباتية الملكية"، كما ذكر عيد.
وبين أن "أكثر من 70 نوعا من النباتات قد انقرض، فيما تعرض نوعان من الزواحف والبرمائيات للانقراض".
ولفت إلى أن "البيئة البحرية أيضا بحاجة إلى الكثير من الاهتمام، وإن كان تأسيس المحمية البحرية يعد خطوة إيجابية لحماية الأنظمة البيئية الحرجة في هذه البقعة الجغرافية الصغيرة".
وشدد عيد على أن "هنالك ضرورة أن تولي الحكومة أهمية للتنوع الحيوي، مع تعزيز دور وزارة البيئة ماليا، وفنيا، ومؤسسيا، وتوفير الموازنات المالية، والآليات الرقابية على عمل المؤسسات في قطاع التنوع الحيوي".
ولا يختلف الحال في ملف قطاع الغابات في المملكة، فبحسب خبير الغابات د. ليث الرحاحلة فإن "القطاع يشهد تحديات مالية، إلى جانب عدم وجود تخصصات جامعية أو مساقات تعليمية ذات علاقة مباشرة بعلوم الغابات في المملكة".
ولفت الرحاحلة إلى أن "العديد من المتخصصين في مجال الغابات ممن تخرجوا من المعهد العربي للمراعي في اللاذقية، وجامعة الموصل، سيتقاعدون من العمل في غضون فترة قصيرة، أو أنهم تقاعدوا بالفعل".
وذلك الأمر، بحسبه، يتطلب "رفد القطاعات المختصة بالغابات بالكفاءات المدربة والمتخصصة في مجال علوم الغابات".
كما أن "الأردن لا تتوفر لديه أي مراكز متخصصة لإعطاء دورات تدريبية في مجال إدارة الغابات"، تبعاً له.
وأشار إلى أن "التشريعات والتعليمات، والأنظمة في الأردن، تضمن تحقيق الإدارة المستدامة، وإشراك المجتمعات المحلية في قطاع الغابات، لكنها لا تنعكس في وثيقة واحدة وهو ما يؤدي إلى تشتت الجهود الحكومية".
لكن "ثمة حاجة لتكثيف برامج التوعية بأهمية المناطق الغابوية والمحافظة عليها، وما تقدمه الغابات غير الخشبية من خدمات بيئية للمجتمع المحلي"، في رأيه.
ومن وجهة نظر الرحاحلة، فإن "سياسة واستراتيجية قطاع الغابات التي أعدت في الفترة الماضية من قبل الحكومة، بالتعاون مع إحدى المنظمات الدولية، لم تشهد تنفيذا فعليا لغاية الآن".
وأما في شأن ملف النفايات في المملكة، فأكدت رئيسة حملة "همة ولمة" لانا حمارنة، أن "هذا القطاع لا يشهد أي تغيير جذري وعلى المستويات كافة، لانعدام وجود منظومة تشريعية متكاملة تُطبق بشكل صارم على المخالفين".
ولفتت حمارنة إلى أن "ظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات تنتشر بشكل كبير، من دون وجود آليات للسيطرة عليها من قبل الجهات المعنية".
وبينت أن "هنالك حاجة لزيادة الحملات التوعوية بشأن تأثير النفايات على التربة، والمياه، والهواء، وعلى مناحي الحياة المختلفة كافة".
وأضافت أن "العديد من المشاريع التي يعلن عنها من قبل الحكومة لا تدري عن تفاصيلها المجتمعات المحلية، ما يجعل انخراطها في تلك المشروعات يكاد يكون معدوما، لذلك لا تُحقق النتائج الإيجابية المرجوة منها، مثل تغيير السلوكيات".
وأشارت إلى أن "عدم ربط العمل المُناخي بالتنمية الاقتصادية، وقطاع النفايات بشكل أخص، يعد من بين التحديات التي تواجه المملكة".
ولا بد من "إدماج مفاهيم التعامل مع النفايات والعمل المُناخي ضمن المناهج الدراسية في المملكة، وعلى صعيد السياسات المتبعة في القطاع الخاص، حتى لا تنحصر الجهود في رفع سوية العمل في قطاعي المخلفات والمُناخ بالمؤسسات الحكومية وحدها"، وفق قولها.
وبينت أن "المحاولات الفردية، سواء كانت على شكل مبادرات، أو تلك التي تنفذها جمعيات بشأن النفايات، لا تكفي وحدها لتغيير السلوكيات من دون وجود رادع قانوني للمخالفين".
ولفتت إلى غياب "العمل التشاركي بين المؤسسات والأفراد والجهات كافة، لذلك فإن الجهود متشتتة في مجال قطاع النفايات".

MENAFN20122023000072011014ID1107636466

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